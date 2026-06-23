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ชาบูบุฟเฟต์ดัง ปิดสาขาชั่วคราวรัว ๆ ตั้งแต่ 23 มิ.ย. เหลือเพียงสาขาเดียว เกิดอะไรขึ้น ?

          เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ปิดสาขาอีกหนึ่งแบบชั่วคราว ตอนนี้เหลือเพียงสาขาสุดท้ายที่เดอะซีนทาวน์อินทาวน์ คนสงสัยเกิดอะไรขึ้น
เจริญรสชาบู

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สาขาเดอะแจสรามอินทรา จะปิดให้บริการชั่วคราว ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ได้ พร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน

เจริญรสชาบู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์


          ทั้งนี้ เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ เพิ่งประกาศปิดสาขาชั่วคราวไป จนตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1 สาขาเท่านั้น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ท่ามกลางความใจหายของลูกค้า

เจริญรสชาบู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

เจริญรสชาบู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์



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ชาบูบุฟเฟต์ดัง ปิดสาขาชั่วคราวรัว ๆ ตั้งแต่ 23 มิ.ย. เหลือเพียงสาขาเดียว เกิดอะไรขึ้น ? โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 08:45:44 2,478 อ่าน
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