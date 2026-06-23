ชาบูบุฟเฟต์ดัง ปิดสาขาชั่วคราวรัว ๆ ตั้งแต่ 23 มิ.ย. เหลือเพียงสาขาเดียว เกิดอะไรขึ้น ?

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ปิดสาขาอีกหนึ่งแบบชั่วคราว ตอนนี้เหลือเพียงสาขาสุดท้ายที่เดอะซีนทาวน์อินทาวน์ คนสงสัยเกิดอะไรขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สาขาเดอะแจสรามอินทรา จะปิดให้บริการชั่วคราว ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ได้ พร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ทั้งนี้ เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ เพิ่งประกาศปิดสาขาชั่วคราวไป จนตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1 สาขาเท่านั้น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ท่ามกลางความใจหายของลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์