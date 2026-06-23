สาวไปกินข้าวริมทะเลชิล ๆ พอขากลับเป็นผู้ประสบภัย เฉลยแล้วคือแถวไหน

สาวแชร์คลิปนาทีระทึก จากนั่งกินข้าวร้านริมทะเล แต่พอกินเสร็จเจอน้ำท่วมแถมคลื่นซัดแรงเต็มถนน จากชิล ๆ กลายเป็นผู้ประสบภัย
ภาพจาก TikTok @sireethornne
ภาพจาก TikTok @sireethornne
ภาพจาก TikTok @sireethornne
ภาพจาก TikTok @sireethornne
อย่างไรก็ตาม คนในท้องที่ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม บางส่วนคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงน้ำทะเลหนุน ประกอบกับมีคลื่นลมแรง จึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และน้ำทะเลซัดเข้ามาบนถนนตามภาพที่ปรากฏในคลิป
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @sireethornne เผยประสบการณ์สุดพีคจากการไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านติดทะเล โดยตอนมาถึงยังสามารถจอดรถบนลานและเดินเข้าร้านได้ตามปกติ แต่หลังจากนั่งกินข้าวเสร็จกลับต้องเจอกับภาพที่ไม่คาดคิด จนเจ้าตัวถึงกับแซวตัวเองว่า จากคนมากินข้าวชิล ๆ เกือบกลายเป็นผู้ประสบภัย
ภาพจาก TikTok @sireethornne
ภาพจาก TikTok @sireethornne
จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศของร้านอาหารติดทะเล โดยสิ่งที่สะดุดตาคือน้ำทะเลมีสีดำและระดับน้ำเริ่มหนุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างที่เจ้าของคลิปกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้าน กระทั่งเมื่อกินอิ่มและเดินออกมาด้านหน้า จึงพบว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง บริเวณหน้าร้านก็พบว่าน้ำทะเลท่วมสูง รวมถึงมีคลื่นซัดขึ้นมาบนถนนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศที่เคยสงบเปลี่ยนเป็นภาพชวนตกใจไม่น้อย
ภาพจาก TikTok @sireethornne
ภาพจาก TikTok @sireethornne
เจ้าของคลิปเล่าว่า ตอนนั่งกินข้าวยังชิลอยู่เลย แต่พอกินอิ่มเงยหน้าขึ้นมากลับมองไม่เห็นถนนแล้ว เห็นแต่น้ำทะเลสีดำเต็มพื้นที่ สอบถามพนักงานของร้านว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่า ไม่ครับ ทำเอาเจ้าตัวถึงกับแซวตัวเองว่า งั้นเราคงโชคดีสินะ (หัวเราะ)
อย่างไรก็ตาม คนในท้องที่ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม บางส่วนคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงน้ำทะเลหนุน ประกอบกับมีคลื่นลมแรง จึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และน้ำทะเลซัดเข้ามาบนถนนตามภาพที่ปรากฏในคลิป