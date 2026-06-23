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ร้านอาหารปิดกิจการ แต่ยังคงเปิดร้าน หนุ่มเข้าไปใช้บริการ ก่อนรู้เบื้องหลังสะเทือนใจ

          ร้านอาหารปิดกิจการ แต่ยังคงเปิดร้าน หนุ่มเซอร์ไพรส์หลังเข้าไปใช้บริการ แม้เจ้าของร้านเอาใจใส่ แต่กลับไม่ทำอาหาร จนได้ทราบความจริงสะเทือนใจ

ร้านอาหารปิดกิจการ

          เป็นสถานการณ์ที่ใครพบเจอก็คงประหลาดใจ เมื่อได้เห็นร้านอาหารหนึ่งประกาศปิดกิจการไปแล้ว แต่ยังคงเปิดร้านตามปกติ อย่างไรก็ตาม ความจริงเบื้องหลังอาจเป็นสิ่งที่ชวนสะเทือนใจ ดังเช่นที่ชายคนหนึ่งนำมาบอกเล่า จนกลายเป็นโพสต์ไวรัลกว่า 13.4 ล้านวิว

          โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้ X @kaidanmeguri ชาวญี่ปุ่น โพสต์ภาพร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาพบในกูเกิลแม็ป แม้ว่าในกูเกิลแม็ปจะระบุว่าร้านปิดไปแล้ว แต่เมื่อเขามาหน้าร้านยังมีป้ายเปิดร้านอยู่ เขาจึงเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านและนั่งในร้าน

          แต่เจ้าของร้านกลับเอาแต่จุดไฟแช็ก โดยไม่มีการรับออร์เดอร์หรือทำอะไรเลย ซึ่งในจังหวะที่เขากำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อดี ก็มีเพื่อนบ้านแถวนั้นเข้ามาบอกว่า "ร้านปิดแล้ว แต่เจ้าของร้านยังคิดว่าตัวเองเปิดร้านอยู่"

          ได้ฟังแบบนั้นก็ทำให้เขาเข้าใจ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสะเทือนใจเมื่อพบว่าสภาพภายในร้านนั้นยังคงจัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ เหมือนยังเปิดร้านอยู่ ทั้งขวดซอส เครื่องปรุงรส ตะเกียบ เมนู 

ร้านอาหารปิดกิจการ
ภาพจาก X @kaidanmeguri 

ร้านอาหารปิดกิจการ
ภาพจาก X @kaidanmeguri 

          แม้แต่บนเคาน์เตอร์ยังมีป้าย "ฉันออกไปส่งอาหาร จะรีบกลับมา กรุณารอสักครู่" วางไว้ แต่เมื่อพลิกป้ายกลับมีข้อความแจ้งว่า "เราได้ปิดกิจการแล้ว ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน"

          ปรากฏว่าเจ้าของร้านยังคงมาเปิดร้านทุก ๆ วัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความหลงลืม โดยเจ้าของโพสต์ได้ทิ้งท้ายด้วยว่า "ขอบคุณสำหรับความขยันขันแข็งนะครับ แม้ผมจะไม่ได้กินราเมน แต่ก็ดีใจที่ได้มา"

          โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย บางคนสังเกตเห็นว่าภายในร้านมีโทรทัศน์ตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่า หลังจากที่เจ้าของร้านให้เข้ามานั่งในร้านก็ยังเปิดโทรทัศน์ให้ดูด้วย

          ขณะที่คอมเมนต์อื่น ๆ ระบุว่า 

          - ร้านดูเก่าแก่มากเลย

          - เจ้าของร้านใส่ใจลูกค้ามาก มันน่าสะเทือนใจนะ

          - เมื่อดูดี ๆ ก็พบว่าข้อความบนป้ายด้านหน้า-ด้านหลัง เป็นคนละลายมือกัน สมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นคนเขียนไว้

          - ช่างน่าซึ้งใจที่ได้เห็นตะเกียบและเครื่องปรุงจัดเรียงบนเคาน์เตอร์อย่างเรียบร้อย ฉันคิดว่าเขาคงมาเปิดร้านทุกเช้าเลย

          - น่าสะเทือนใจนะ ดูเหมือนร่างกายของเขายังจดจำสิ่งที่เคยทำมาทุก ๆ วันได้

          - ได้อ่านเรื่องนี้แล้วก็เศร้าใจ เจ้าของคงรักร้านนี้มาก ฉันคิดว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษที่อัดแน่นด้วยความทรงจำมากมาย



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