ทนายตั้ม โพสต์ครั้งแรก เปิดใจถึง พี่อ้อย เผยคดี 71 ล้าน รู้ความจริงแค่ 3 คน

ทนายตั้มโพสต์แรกหลังได้ประกันตัว เผยข้อความถึง พี่อ้อย ปมคดี 71 ล้าน ชี้มีคนรู้ความจริงแค่ 3 คน ย้ำต่อให้ชนะก็ไม่มีวันฟ้องกลับ
"ข้อความถึงพี่อ้อย ผมไม่รู้จะคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับพี่ทางไหน เลยขออนุญาตบอกความรู้สึกผ่านข้อความนี้นะครับ
นานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสได้คุยและบอกความรู้สึกกับพี่อ้อย ตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องมีราว พี่อ้อยเคยให้ผมไปคุยปรับความเข้าใจกับพี่น้อย แต่ผมไม่ได้ทำ จนเกิดเรื่องราว มีคนบอกว่าผมเอารถไปให้จีนเทาเช่า และอีกหลายเรื่องที่ทำให้พี่อ้อยไม่ชอบผมไปเรื่อย ๆ จนพี่อ้อยไปเจอ 2 ผัวเมียคู่นี้ พี่อ้อยเห็นแล้วใช่ไหมว่าคู่นี้ออกสื่อโกหกได้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหน ต่อหน้าพูดให้น่าสงสาร ลับหลังเรียกพี่อ้อยว่า 3 ล้อ ไม่ต่างจากที่ผมโดน ยุให้ผมฟ้อง โดยบอกว่าตัวเองเสียหาย ผมถามหาใบเสร็จก็ไม่เคยมี พอผมไม่ฟ้องให้ ก็ไปบอกพี่อ้อยอีกแบบ ทำให้พี่อ้อยยิ่งโมโหผมไปอีก
คดีที่พี่อ้อยเกลียดผมที่สุดคือเรื่องเงิน 39 ล้านบาท ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมก็โดนนุกับสาหลอกเหมือนกัน ตามที่ผมได้ส่งอีเมลและแชตที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยให้กับศาล และทนายของพี่อ้อยได้ตรวจดูหมดแล้ว
คดี 71 ล้านบาท เรื่องนี้มีแค่พี่อ้อย พี่น้อย และผม ที่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเรื่องราวเป็นอย่างไร ผมรู้ว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ถ้าผมไม่ได้ทำผิดแล้วผมต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ บาปกรรมมันจะติดตัวกันไปอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือนที่ผมอยู่ในคุก ผมคิดมาตลอดว่าถ้าพี่อ้อยหายโกรธวันหนึ่ง พี่อ้อยก็คงจะทำอะไรสักอย่าง
ป.ล. โพสต์นี้ไม่เกี่ยวกับการสู้คดีในศาล สืบพยานเสร็จแล้ว จะไม่มีการนำโพสต์นี้ไปยื่นในชั้นอุทธรณ์ ผมเปิดเพจมาแค่ 24 ชั่วโมง จะปิดและจะเปิดอีกครั้งเมื่อผมพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม กลับมาโพสต์ข้อความอีกครั้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ภายหลังได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
"ข้อความถึงพี่อ้อย ผมไม่รู้จะคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับพี่ทางไหน เลยขออนุญาตบอกความรู้สึกผ่านข้อความนี้นะครับ
นานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสได้คุยและบอกความรู้สึกกับพี่อ้อย ตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องมีราว พี่อ้อยเคยให้ผมไปคุยปรับความเข้าใจกับพี่น้อย แต่ผมไม่ได้ทำ จนเกิดเรื่องราว มีคนบอกว่าผมเอารถไปให้จีนเทาเช่า และอีกหลายเรื่องที่ทำให้พี่อ้อยไม่ชอบผมไปเรื่อย ๆ จนพี่อ้อยไปเจอ 2 ผัวเมียคู่นี้ พี่อ้อยเห็นแล้วใช่ไหมว่าคู่นี้ออกสื่อโกหกได้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหน ต่อหน้าพูดให้น่าสงสาร ลับหลังเรียกพี่อ้อยว่า 3 ล้อ ไม่ต่างจากที่ผมโดน ยุให้ผมฟ้อง โดยบอกว่าตัวเองเสียหาย ผมถามหาใบเสร็จก็ไม่เคยมี พอผมไม่ฟ้องให้ ก็ไปบอกพี่อ้อยอีกแบบ ทำให้พี่อ้อยยิ่งโมโหผมไปอีก
สื่อใหญ่ที่บอกว่าไม่รับเงิน แต่ก็ขอเงิน ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ค่าทนายบ้าง บริจาคเข้ามูลนิธิบ้าง เขาได้ใช้คดีพี่อ้อยเล่นงานผม แถมยังได้โปรโมตช่องที่แทบจะไม่มีคนดูแล้ว เพราะคนดูรู้ว่าสื่อนี้รับงาน ต้องหาเงินจากทางอื่น ต่างกับช่องอื่น ๆ ที่มีรายได้เป็นของตัวเอง แบบนี้เหรอที่บอกว่าช่วยคนอย่างจริงใจ แล้วเห็นสิ่งที่เขาทำกับพี่น้อยไหม พี่น้อยกลายเป็นคนเลวในชั่วพริบตา สื่อใหญ่ทำลายชีวิตคนเพื่อเรตติ้งและความสะใจ ไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมอะไรทั้งนั้น
คดีที่พี่อ้อยเกลียดผมที่สุดคือเรื่องเงิน 39 ล้านบาท ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมก็โดนนุกับสาหลอกเหมือนกัน ตามที่ผมได้ส่งอีเมลและแชตที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยให้กับศาล และทนายของพี่อ้อยได้ตรวจดูหมดแล้ว
คดี 71 ล้านบาท เรื่องนี้มีแค่พี่อ้อย พี่น้อย และผม ที่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเรื่องราวเป็นอย่างไร ผมรู้ว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ถ้าผมไม่ได้ทำผิดแล้วผมต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ บาปกรรมมันจะติดตัวกันไปอีกกี่ชาติก็ไม่รู้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือนที่ผมอยู่ในคุก ผมคิดมาตลอดว่าถ้าพี่อ้อยหายโกรธวันหนึ่ง พี่อ้อยก็คงจะทำอะไรสักอย่าง
และพี่อ้อยไม่ต้องห่วงว่าถ้าวันหนึ่งหากผมชนะคดี ผมจะฟ้องกลับหรือทำอะไรนะครับ ผมพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่มีวันทำอย่างนั้นกับพี่อ้อย ที่เคยรักผมและครอบครัวผมมาก ผมแค่ต้องการพิสูจน์ความจริงว่าผมไม่ได้หลอกลวงเงินพี่อ้อยแค่นั้น ถ้าผมได้รับความยุติธรรมก็จบ ไม่ต้องไปเชื่อคนยุยงนะครับ พี่อ้อยรู้จักผมดีกว่าคนพวกนั้น
ป.ล. โพสต์นี้ไม่เกี่ยวกับการสู้คดีในศาล สืบพยานเสร็จแล้ว จะไม่มีการนำโพสต์นี้ไปยื่นในชั้นอุทธรณ์ ผมเปิดเพจมาแค่ 24 ชั่วโมง จะปิดและจะเปิดอีกครั้งเมื่อผมพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ