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ไก่ทอดร้านดัง เผยสูตรลับความอร่อย ใช้น้ำมันซ้ำมา 66 ปี ไม่เคยทิ้งตั้งแต่เปิดร้าน


            ไก่ทอดญี่ปุ่นร้านดัง มีรางวัลการันตี เผยเคล็ดลับความอร่อย 66 ปี ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมัน ยันกรองแล้วสบายใจได้ โซเชียลรุมถล่ม

ไก่ทอดร้านดัง ไม่ทิ้งน้ำมัน 66 ปี

            วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานว่า วาคาโทริ (Wakatori) ร้านไก่ทอดเจ้าดังในจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่คว้ารางวัลจาก Japan Fried Chicken Grand Prix กำลังตกเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเจ้าของร้านออกมาให้สัมภาษณ์ เผยเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของทางร้าน คือน้ำมันทอดไก่ที่ไม่ถูกเปลี่ยนใหม่เลย ตลอดระยะเวลา 66 ปี ตั้งแต่เปิดร้าน
            
            คำสัมภาษณ์ของ โยชิฮิโระ สึชิยะ (Yoshihiro Tsuchiya) เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 มีขึ้นหลังจากที่ไก่ทอดของทางร้านคว้ารางวัล โดยเขายอมรับอย่างเปิดเผยว่า น้ำมันที่ถูกใช้ซ้ำ ๆ มานานหลายสิบปี คือกุญแจหลักในความอร่อยของไก่ทอดสูตรครอบครัว 
            
            ว่ากันว่าน้ำมันเก่านี้ มอบกลิ่นที่ซับซ้อนและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับไก่ทอดของร้านวาคาโทริ ซึ่งเป็นสิ่งที่น้ำมันใหม่ ๆ ไม่สามารถทำได้ จุดนี้เองที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ
            
ไก่ทอดร้านดัง ไม่ทิ้งน้ำมัน 66 ปี

            ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คำสัมภาษณ์นี้ทำให้เกิดกระแสถกเถียงบนโลกออนไลน์ โดยหลายคนมองว่าทางร้านกำลังเอาชีวิตของคู๋ค้าไปเสี่ยงกับไก่ ที่ทอดในน้ำมันเก่า 66 ปี 
            
            อย่างไรก็ตาม ทางร้านออกมาอธิบายหลังถูกโจมตีว่า พวกเขามีการทำความสะอาด กรอง และเติมน้ำมันใหม่ทุกวันเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมัน โดยทุก ๆ คืน พนักงานจะกรองเอาเศษเนื้อและสิ่งเจือปนออกอย่างระมัดระวัง จนเหลือแค่กลิ่นกับรสชาติ ก่อนจะเติมน้ำมันชุดใหม่ลงไป ดังนั้นน้ำมันของทางร้าน จึงไม่ใช่น้ำมันเก่าจาก 66 ปีก่อนเสียทีเดียว แม้โดยทางเทคนิคแล้ว โมเลกุลจากน้ำมันชุดเดิมอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในน้ำมันปัจจุบันก็ตาม 
            
            แม้ลักษณะการเก็บน้ำมันเก่าไว้บางส่วน และเติมน้ำมันใหม่ลงไปของวาคาโทริ จะคล้ายคลึงกับเทคนิคที่ร้านอาหารอื่น ๆ ใช้ในการคงรสชาติของน้ำซุป ดังเช่นน้ำซุปโอเด้งของร้านดังในกรุงโตเกียว ที่เติมซุปลงในหม้อใบเดิมมากว่า 70 ปี แต่ถึงอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเตือนว่า น้ำมันต่างจากน้ำซุป เนื่องจากการใช้น้ำมันเดิมซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดสารที่เป็นอันตรายและสารก่อมะเร็ง ซึ่งต่อให้เจือจางด้วยน้ำมันใหม่ทุกวัน ก็ไม่สามารถป้องกันการสะสมของสารอันตรายในระยะยาวได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral

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ไก่ทอดร้านดัง เผยสูตรลับความอร่อย ใช้น้ำมันซ้ำมา 66 ปี ไม่เคยทิ้งตั้งแต่เปิดร้าน โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 16:58:25
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