ไรเดอร์รับอาหารไปส่งลูกค้า มองที่กล่องเห็นแล้วใจไม่ดี ต้องเพ่งดี ๆ ถึงรู้ไม่บาปกรรม แปลผิดเกิดเรื่องแน่นอน
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Tum Niphon ไรเดอร์รายหนึ่ง มีการรับออร์เดอร์ส่งอาหารให้ลูกค้า และเจ้าตัวสามารถทำงานได้สำเร็จด้วยดี อาหารสามารถถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tum Niphon
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สบายใจ เพราะทางร้านอาหารเองมีการเขียนข้อความหนึ่งเอาไว้ที่กล่องข้าว เห็นแวบแรกคิดดีไม่ได้จริง ๆ ต้องเพ่งดูหลายครั้งว่า ใช่คำนี้จริงไหม
สรุปคือ ทางร้านเขียนเอาไว้ว่า "คิว 6" เพียงแต่อ่านผ่าน ๆ ไม่เห็นสระอิ แถมเลข 6 มองเป็นตัวอื่นอีก เกือบใจบาปแล้วเรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tum Niphon