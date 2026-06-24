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ไรเดอร์รับอาหารไปส่งลูกค้า มองที่กล่องเห็นแล้วใจไม่ดี ต้องเพ่งดี ๆ ถึงรู้ไม่บาปกรรม

          ไรเดอร์รับอาหารไปส่งลูกค้า มองที่กล่องเห็นแล้วใจไม่ดี ต้องเพ่งดี ๆ ถึงรู้ไม่บาปกรรม แปลผิดเกิดเรื่องแน่นอน

ไรเดอร์ ส่งอาหารให้ลูกค้า

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Tum Niphon ไรเดอร์รายหนึ่ง มีการรับออร์เดอร์ส่งอาหารให้ลูกค้า และเจ้าตัวสามารถทำงานได้สำเร็จด้วยดี อาหารสามารถถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพ

ไรเดอร์ ส่งอาหารให้ลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tum Niphon

          อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สบายใจ เพราะทางร้านอาหารเองมีการเขียนข้อความหนึ่งเอาไว้ที่กล่องข้าว เห็นแวบแรกคิดดีไม่ได้จริง ๆ ต้องเพ่งดูหลายครั้งว่า ใช่คำนี้จริงไหม

          สรุปคือ ทางร้านเขียนเอาไว้ว่า "คิว 6" เพียงแต่อ่านผ่าน ๆ ไม่เห็นสระอิ แถมเลข 6 มองเป็นตัวอื่นอีก เกือบใจบาปแล้วเรา

ไรเดอร์ ส่งอาหารให้ลูกค้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tum Niphon


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ไรเดอร์รับอาหารไปส่งลูกค้า มองที่กล่องเห็นแล้วใจไม่ดี ต้องเพ่งดี ๆ ถึงรู้ไม่บาปกรรม โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 09:15:24 199,511 อ่าน
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