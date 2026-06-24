หนุ่มใช้ไฟแพง แม้อยู่คอนโดลำพัง ที่แท้ทำฟาร์มงูกว่า 300 ตัว เพื่อนบ้านผวาแล้ว

สะพรึง ชายเปลี่ยนคอนโดเป็นฟาร์มงู โป๊ะเพราะใช้ไฟแพง เปิดห้องถึงกับผงะ ซุกงูเหลือมกว่า 300 ตัว เพื่อนบ้านผวากันแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยสื่อของรัฐอย่าง CCTV ในฐานะคดีที่เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยงูหลามถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองของจีน ซึ่งห้ามมิให้มีการซื้อ-ขาย ขนส่ง หรือเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากชายสูงวัยรายหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียงของจีน พบว่ามีงูขนาดใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนมีนาคม 2567 โดยงูตัวนั้นมีสีน้ำตาลเหลือง ขนาดลำตัวใหญ่เท่าแขนผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าไม่ปกติสำหรับพื้นที่ดังกล่าว จึงไปแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ
เนื่องจากงูดังกล่าวไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของจีน อีกทั้งทั่วไปแล้วงูมักไม่เคลื่อนไหวในป่าช่วงเดือนมีนาคม ทำให้ทางตำรวจสงสัยว่างูตัวนี้น่าจะหนีออกมาจากคนที่เพาะพันธุ์ จึงไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงงู และได้รับเบาะแสสำคัญคือ งูหลามต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุ่นและชื้นอยู่เสมอ ดังนั้น คนที่เพาะพันธุ์ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 20-30 องศาเซลเซียส
เมื่อได้เบาะแส ตำรวจก็เริ่มแกะรอยหาชาวบ้านในละแวกนั้น โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า กระทั่งในที่สุดก็สามารถระบุตัว นายกัว เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก
ด้านร้านออนไลน์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า หนูลักษณะนี้มักถูกซื้อไปเป็นอาหารงูที่เป็นสัตว์เลี้ยง และเมื่อตำรวจสอบสวนเพิ่มเพิ่มก็พบว่านายกัวมักจะโพสต์ภาพงูผ่านทางโซเชียล และเคยใช้คำอ้อม ๆ สื่อถึงการขายงู
นอกจากนี้ยังมีบันทึกการทำธุรกรรม บ่งชี้ว่านายตี้ขายงูเหลือม 2 ตัวให้คนอื่นไป ในราคา 1,000 หยวน (ราว 4,900 บาท)
เมื่อเบาะแสครบถ้วน ในที่สุดตำรวจก็เข้าจับกุมตัว นายกัว และนายตี้ ฐานเพาะพันธุ์และขายงูเหลือมอย่างผิดกฎหมาย
ภาพจาก 163.com
นายกัว ยอมรับว่ามีความสนใจในการเลี้ยงงูมานาน เขาเริ่มจากซื้องูหลามมา 4 ตัว เมื่อปี 2557 ก่อนจะศึกษาเรื่องการเพาะพันธุ์งู ซึ่งเขาสามารถผสมงูได้หลากหลายสี จนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิต และสามารถขายงูเหลือมไปได้แล้วถึง 80 ตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังใช้ข้อมูลจากนายกัวแกะรอยไปจนสามารถจับกุม นายเติ้ง เจ้าของร้านที่ขายงู 4 ตัวแรกให้นายกัวได้ โดยมีงูเหลือมอยู่ 47 ตัวที่บ้านของนายเติ้ง
ทั้งนี้ ศาลในเมืองไทโจวมีคำตัดสินให้จำคุกผู้กระทำความผิดทั้ง 3 คน โดยตามกฎหมายจีน ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองระดับ 2 อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเหตุการณ์ที่ทำเอาตำรวจจีนถึงกับตะลึงและขนลุกไปพร้อม ๆ กัน หลังเข้าจับกุมชายคนหนึ่งที่แอบเปลี่ยนคอนโดเป็นฟาร์มงู เลี้ยงงูเหลือมกว่า 300 ตัวไว้ในห้อง โดยความแตกเหตุค่าไฟแพงผิดปกติ
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยสื่อของรัฐอย่าง CCTV ในฐานะคดีที่เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยงูหลามถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองของจีน ซึ่งห้ามมิให้มีการซื้อ-ขาย ขนส่ง หรือเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากชายสูงวัยรายหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียงของจีน พบว่ามีงูขนาดใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนมีนาคม 2567 โดยงูตัวนั้นมีสีน้ำตาลเหลือง ขนาดลำตัวใหญ่เท่าแขนผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าไม่ปกติสำหรับพื้นที่ดังกล่าว จึงไปแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ
เนื่องจากงูดังกล่าวไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของจีน อีกทั้งทั่วไปแล้วงูมักไม่เคลื่อนไหวในป่าช่วงเดือนมีนาคม ทำให้ทางตำรวจสงสัยว่างูตัวนี้น่าจะหนีออกมาจากคนที่เพาะพันธุ์ จึงไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงงู และได้รับเบาะแสสำคัญคือ งูหลามต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุ่นและชื้นอยู่เสมอ ดังนั้น คนที่เพาะพันธุ์ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 20-30 องศาเซลเซียส
เมื่อได้เบาะแส ตำรวจก็เริ่มแกะรอยหาชาวบ้านในละแวกนั้น โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า กระทั่งในที่สุดก็สามารถระบุตัว นายกัว เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก
นายกัวคนนี้อาศัยอยู่คนเดียว เขายังโสดและว่างงาน แต่กลับมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบว่ายังมีชายอีกคนคือ นายตี้ ที่มักจะมาเยี่ยมนายกัวบ่อย ๆ และนายตี้ก็มักจะแวะไปรับพัสดุจากจุดรับฝากของ โดยพัสดุเหล่านี้บรรจุหนูสีขาวตัวเล็ก ๆ ที่เขาซื้อมาจากร้านออนไลน์
ด้านร้านออนไลน์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า หนูลักษณะนี้มักถูกซื้อไปเป็นอาหารงูที่เป็นสัตว์เลี้ยง และเมื่อตำรวจสอบสวนเพิ่มเพิ่มก็พบว่านายกัวมักจะโพสต์ภาพงูผ่านทางโซเชียล และเคยใช้คำอ้อม ๆ สื่อถึงการขายงู
นอกจากนี้ยังมีบันทึกการทำธุรกรรม บ่งชี้ว่านายตี้ขายงูเหลือม 2 ตัวให้คนอื่นไป ในราคา 1,000 หยวน (ราว 4,900 บาท)
เมื่อเบาะแสครบถ้วน ในที่สุดตำรวจก็เข้าจับกุมตัว นายกัว และนายตี้ ฐานเพาะพันธุ์และขายงูเหลือมอย่างผิดกฎหมาย
ภาพจาก 163.com
เมื่อบุกค้นห้องของนายกัว ตำรวจถึงกับตะลึงและขนลุกเมื่อได้เห็นกล่องใส่งูจำนวนมากที่วางซ้อนกันสูงเป็นชั้น ๆ โดยนายกัวยัดเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในการใช้ชีวิตไว้ในห้องนอน 1 ห้อง และใช้ห้องนอนอีก 2 ห้อง กับห้องนั่งเล่น เป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงงูเหลือมทั้งหมด 309 ตัว ซึ่งต่อมางูทั้งหมดถูกส่งไปยังสวนสัตว์ในท้องถิ่นแล้ว
นายกัว ยอมรับว่ามีความสนใจในการเลี้ยงงูมานาน เขาเริ่มจากซื้องูหลามมา 4 ตัว เมื่อปี 2557 ก่อนจะศึกษาเรื่องการเพาะพันธุ์งู ซึ่งเขาสามารถผสมงูได้หลากหลายสี จนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิต และสามารถขายงูเหลือมไปได้แล้วถึง 80 ตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังใช้ข้อมูลจากนายกัวแกะรอยไปจนสามารถจับกุม นายเติ้ง เจ้าของร้านที่ขายงู 4 ตัวแรกให้นายกัวได้ โดยมีงูเหลือมอยู่ 47 ตัวที่บ้านของนายเติ้ง
ทั้งนี้ ศาลในเมืองไทโจวมีคำตัดสินให้จำคุกผู้กระทำความผิดทั้ง 3 คน โดยตามกฎหมายจีน ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองระดับ 2 อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP