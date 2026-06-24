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คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ติ๊ก ชิโร่ คดีเมาแล้วขับชนพี่น้องดับ 2 ราย ทนายจ่อยื่นประกันตัว
           ติ๊ก ชิโร่ เจอคุก 4 ปี คดีเมาแล้วขับชน 3 พี่น้อง เสียชีวิต 2 ศพ พบสารภาพจึงลดโทษ เหลือจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ทนายเตรียมยื่นขอประกันตัว 

ติ๊ก ชิโร่

           วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า ศาลอาญามีนบุรี นัดอ่านคำพิพากษาคดีของนักร้องชื่อดัง ติ๊ก ชิโร่ อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานขับขี่รถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
           
           โดย ติ๊ก ชิโร่ เดินทางมาพร้อมกับภรรยา และทนายความ ขณะที่คู่กรณีมี นายจิรวัฒน์ และนางหฤทัย พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วม ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยได้ชดใช้เยียวยาแก่โจทก์ร่วมเป็นเงินจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่เรื่องค่าเสียหายทางแพ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้
           
ติ๊ก ชิโร่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 ปี พิเคราะห์จากพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว โจทก์ร่วมและจำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้ โดยจำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ พฤติกรรมจึงมีความร้ายแรง จึงไม่รอการลงโทษ และให้ยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
           
           ขณะที่ทางทนายเตรียมยื่นประกันตัวให้ ติ๊ก ชิโร่ ต่อไป

ติ๊ก ชิโร่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
           
           สำหรับคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ติ๊ก ชิโร่ ขับรถตู้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ บริเวณสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้ น.ส.เทียรพร หรือ เมจิ อายุ 28 ปี เสียชีวิต และนายจักรภัทร หรือจูเนียร์ อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นน้องชาย ตกจากสะพานสูง 10 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในวันที่ 18 มีนาคม 2568 โดยขณะเกิดเหตุจำเลยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 151 - 166 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ติ๊ก ชิโร่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Shiro

ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3

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คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ติ๊ก ชิโร่ คดีเมาแล้วขับชนพี่น้องดับ 2 ราย ทนายจ่อยื่นประกันตัว โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 11:24:36 14,596 อ่าน
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