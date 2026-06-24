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อดีตพยาบาลสาว ผันมาทำร้านอูด้ง โชว์ลีลาเด็ดจนเป็นไวรัล แถมน่ารักไม่ธรรมดา

          สาวทายาทร้านอูด้ง ลาออกจากงานพยาบาล มารับช่วงต่อที่บ้าน คนสะดุดตาในความสวย แถมฝีมือเด็ดจนเป็นไวรัล เปลี่ยนร้านเก่า ๆ กลายเป็นร้านฮิต

ร้านอูด้ง

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานเรื่องราวของ อายาเนะ ทาเคอุจิ สาวทายาทร้านอูด้ง วัย 24 ปี จากจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลายมาคนดังบนโลกออนไลน์ ด้วยหน้าตาสวย ๆ เต็มไปด้วยความสดใส ร่วมกับลีลาการทำอูด้งของเธอที่เต็มไปด้วยทักษะ จนดึงดูดใจลูกค้ามากมายให้แวะเวียนเข้ามาที่ร้าน 

ร้านอูด้ง
ภาพจาก Instagram sanjyo._anon

          สำหรับ อายาเนะ ทาเคอุจิ เดิมทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดโอซาก้า แต่สมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานที่ร้านอูด้งของครอบครัวอยู่บ่อย ๆ ทำให้มีประสบการณ์พอสมควร ก่อนที่ต่อมาเธอจะไปเรียนต่อที่จังหวัดอื่น กระทั่งได้ทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลในโอซาก้า 

          กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เมื่อรู้ว่าพ่อกำลังจะเปิดร้านอูด้งใหม่อีกแห่ง อายาเนะจึงลาพักร้อนมาช่วยงานที่บ้าน และช่วงเวลานี้เองที่เธอตกหลุมรักกับบรรยากาศอันคึกคักและแสนอบอุ่นที่ร้าน จึงตัดสินใจที่จะลาออกจากงานพยาบาล กลับบ้านเกิดมารับช่วงกิจการของที่บ้านอย่างเต็มตัว ทำให้พ่อของเธอแฮปปี้มาก 

ร้านอูด้ง
ภาพจาก Instagram sanjyo._anon

ร้านอูด้ง
ภาพจาก Instagram sanjyo._anon

          ตั้งแต่นั้นมา อายาเนะก็เริ่มเรียนรู้วิธีการทำอูด้งจากพ่ออย่างจริงจัง และเข้ามาทำงานที่ร้าน เธอยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างมากในการทำอาหารแต่ละชาม และสามารถลงมือทำได้อย่างคล่องแคล่ว จนกลายมาเป็นที่สะดุดตาของลูกค้าในร้าน 

          ในที่สุดวันหนึ่งก็มีลูกค้าถ่ายคลิปอายาเนะขณะทำอูด้งไปโพสต์บนโซเชียล ด้วยหน้าตาสวย ๆ น่ารักสดใส ประกอบกับทักษะในการทำอูด้งของเธอ ทำให้สาวน้อยร้านอูด้งเส้นสดรายนี้กลายมาเป็นไวรัลทันที จนมีผู้ติดตามกว่า 2.1 แสนคนในอินสตาแกรม และอีกกว่า 1 แสนคนทาง TikTok รวมถึงได้รับเชิญไปออกรายการโชว์ทางโทรทัศน์อีกหลายครั้ง 

ร้านอูด้ง
ภาพจาก Instagram sanjyo._anon

          เมื่อเธอกลายมาเป็นที่รู้จัก ก็มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ให้การสนับสนุน ตามมาอุดหนุนที่ร้าน จนพลิกร้านอูด้งเก่า ๆ ของครอบครัวเธอ ให้กลายมาเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมในพื้นที่ 
 
          ทั้งนี้ อายะเนะ เปิดใจว่า ตอนที่เธอทำอูด้ง เธอจะโฟกัสแค่การทำอาหารเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าลูกค้าจะคิดอะไรในช่วงนั้น เพราะเธออยากให้ทุก ๆ คนได้กินอูด้งอร่อย ๆ ที่ทำสดใหม่ อีกทั้งร้านของเธอยังมีระบบให้พนักงานหมุนเวียนหน้าที่กัน ดังนั้นทุกคนจึงมีความคุ้นเคยกับการทำงานทุก ๆ อย่าง ตั้งแต่การเสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงการเข้าครัวทำอาหารเลย 
 
ร้านอูด้ง
ภาพจาก Instagram sanjyo._anon

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


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อดีตพยาบาลสาว ผันมาทำร้านอูด้ง โชว์ลีลาเด็ดจนเป็นไวรัล แถมน่ารักไม่ธรรมดา โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 11:49:34 9,382 อ่าน
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