คดีสยอง หนุ่มลอบขุดร่างจากสุสาน ผ่าเก็บเป็นของสะสม อึ้งทำเมนูพิสดารกิน

เปิดคดีสยอง หนุ่มฮังการีถูกจับ พบลอบขุดศพจากสุสานมาสะสม ผ่าแยกชิ้นส่วนไปปรุงอาหารกิน อึ้งเจอหัวใจถูกเก็บใส่โหล เร่งเช็กของคนหรือสัตว์
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฮังการี ทำการจับกุมชายวัย 30 ปี หลังพบว่ามีพฤติกรรมวิปริต แอบขุดศพจากสุสานร้างและโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานอยู่มาสะสมไว้ และปรุงอาหารกิน โดยอ้างว่ามีความหลงใหลในชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างมาก
การจับกุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน หลังตำรวจได้รับข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัย มีการเก็บชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ไว้ที่บ้าน ซึ่งจากการตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของชายคนนี้ ก็เผยให้เห็นภาพสุดสยองที่ยากจะจินตนาการ
ไม่เพียงแค่กะโหลกศีรษะมนุษย์ เจ้าหน้าที่ยังพบขาส่วนล่างทั้งท่อน มืออีก 1 ข้าง รวมถึงรูปร่างใบหน้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากผิวหนังมนุษย์บริเวณใบหน้า และยังมีกระดูกอื่น ๆ ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังพบหัวใจเก็บอยู่ในขวดโหลด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของมนุษย์หรือสัตว์ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดที่พบจะถูกยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชตรวจหาที่มา
ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพว่า เก็บสะสมชิ้นส่วนไว้จริง โดยอ้างว่ารู้สึกถูกดึงดูดจากชิ้นส่วนมนุษย์ และเขาก็นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาปรุงอาหารกินด้วย
จากแถลงการณ์ของตำรวจ ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีความหลงใหลในกายวิภาคและพยาธิวิทยา รวมถึงชื่นชอบการชำแหละสัตว์ ทางตำรวจเชื่อว่าเขาจะจะได้ชิ้นส่วนศพมาจากการทำงานเป็นเวรเปลที่โรงพยาบาล และจากการขุดสุสานร้างในสโลวาเกียและฮังการี
ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ยึดแล็บท็อป คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และการ์ดบันทึกข้อมูลมาแล้ว เบื้องต้นชายคนนี้จะถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยจากการใช้ศพมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย และคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป เมื่อตรวจสอบหาที่มาของชิ้นส่วนทั้งหมดได้แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN