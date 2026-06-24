HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คดีสยอง หนุ่มลอบขุดร่างจากสุสาน ผ่าเก็บเป็นของสะสม อึ้งทำเมนูพิสดารกิน

          เปิดคดีสยอง หนุ่มฮังการีถูกจับ พบลอบขุดศพจากสุสานมาสะสม ผ่าแยกชิ้นส่วนไปปรุงอาหารกิน อึ้งเจอหัวใจถูกเก็บใส่โหล เร่งเช็กของคนหรือสัตว์

ขุดสุสาน

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฮังการี ทำการจับกุมชายวัย 30 ปี หลังพบว่ามีพฤติกรรมวิปริต แอบขุดศพจากสุสานร้างและโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานอยู่มาสะสมไว้ และปรุงอาหารกิน โดยอ้างว่ามีความหลงใหลในชิ้นส่วนเหล่านี้อย่างมาก 

ขุดสุสาน

          การจับกุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน หลังตำรวจได้รับข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัย มีการเก็บชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ไว้ที่บ้าน ซึ่งจากการตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของชายคนนี้ ก็เผยให้เห็นภาพสุดสยองที่ยากจะจินตนาการ 

          ไม่เพียงแค่กะโหลกศีรษะมนุษย์ เจ้าหน้าที่ยังพบขาส่วนล่างทั้งท่อน มืออีก 1 ข้าง รวมถึงรูปร่างใบหน้าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากผิวหนังมนุษย์บริเวณใบหน้า และยังมีกระดูกอื่น ๆ ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง 

          ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังพบหัวใจเก็บอยู่ในขวดโหลด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของมนุษย์หรือสัตว์ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดที่พบจะถูกยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชตรวจหาที่มา 

          ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพว่า เก็บสะสมชิ้นส่วนไว้จริง โดยอ้างว่ารู้สึกถูกดึงดูดจากชิ้นส่วนมนุษย์ และเขาก็นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาปรุงอาหารกินด้วย 

ขุดสุสาน

          จากแถลงการณ์ของตำรวจ ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีความหลงใหลในกายวิภาคและพยาธิวิทยา รวมถึงชื่นชอบการชำแหละสัตว์ ทางตำรวจเชื่อว่าเขาจะจะได้ชิ้นส่วนศพมาจากการทำงานเป็นเวรเปลที่โรงพยาบาล และจากการขุดสุสานร้างในสโลวาเกียและฮังการี

          ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ยึดแล็บท็อป คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด และการ์ดบันทึกข้อมูลมาแล้ว เบื้องต้นชายคนนี้จะถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยจากการใช้ศพมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย และคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป เมื่อตรวจสอบหาที่มาของชิ้นส่วนทั้งหมดได้แล้ว 

ขอบคุณข้อมูลจาก CNN


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คดีสยอง หนุ่มลอบขุดร่างจากสุสาน ผ่าเก็บเป็นของสะสม อึ้งทำเมนูพิสดารกิน โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 16:36:12 5,715 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย