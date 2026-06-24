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ไข่เจียวปู สั่งมากินแต่ร้านทำเซอร์ไพรส์จนกลายเป็นไวรัล แบบนี้แคลเซียมสูงแน่

          ไข่เจียวปู สั่งมากินแต่ร้านทำเซอร์ไพรส์ มาแบบยกเปลือก เห็นแบบนี้ชาวเน็ตเป็นห่วงฟัน แม้ได้แคลเซียมสูง


ไข่เจียวปู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Breeze Aynipa

          วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Breeze Aynipa มีการเล่าเรื่องการสั่งไข่เจียวปู แต่เมื่อทางร้านทำมาให้ กลายเป็นไวรัลดังทันที เพราะร้านไม่ได้แกะเปลือกให้เลย สงสัยกลัวไม่เชื่อว่าเป็นไข่เจียวปูจริง ๆ


          ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างเข้ามาแซวว่า เป็นไข่เจียวที่มีแคลเซียมสูงแน่ ๆ บางคนอาจจะต้องเตรียมตัวทำฟันเอาไว้ล่วงหน้าได้เลย กรอบแน่นอน


ไข่เจียวปู



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ไข่เจียวปู สั่งมากินแต่ร้านทำเซอร์ไพรส์จนกลายเป็นไวรัล แบบนี้แคลเซียมสูงแน่ โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 19:23:26 7,022 อ่าน
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