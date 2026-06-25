ไวรัล ข้อความบนจานข้าว ยอมใจในความทนทาน แถมยิ่งอ่านคอมเมนต์แล้วมีสะดุ้ง

จานข้าวพร้อมข้อความ สวัสดีปีใหม่ 2555 กลายเป็นไวรัล นอกจากสภาพดีเกินคาด ยังชวนตกใจเพราะเด็ก ๆ แห่เมนต์ว่าเกิดไม่ทัน
กลายเป็นโพสต์ไวรัลที่ทำเอาหลายคนอ่านแล้วต้องหยุดคิด เมื่อผู้ใช้ TikTok @user8040299211171 มีการแชร์ภาพจานข้าวใบหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "สวัสดีปีใหม่ 2555" พร้อมแคปชั่นบนภาพว่า "จานตั้งแต่กูยังไม่เกิด"
ภาพจาก TikTok @user8040299211171
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นจานกระเบื้องที่ยังถูกใช้งานอยู่ แม้จะเป็นจานที่มีข้อความระบุปี 2555 แต่ยังคงอยู่ในสภาพดี ใช้กินข้าวได้ปกติ แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว
ภาพจาก TikTok @user8040299211171
ภายหลังโพสต์นี้กลายเป็นไวรัล มีคอมเมนต์มีวัยรุ่นที่เกิดปี 2555 หรือบางคนยังไม่เกิดในปีนั้น เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทำเอาหลายคนที่เกิดทันต่างรู้สึกสะเทือนใจเบา ๆ กับแคปชั่นและคอมเมนต์ของเด็ก ๆ บ้างก็ย้อนนึกว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างไรในปี 2555 หลายคนยังเรียนอยู่ ขณะที่บางคนเริ่มทำงานแล้ว
บางคอมเมนต์ยังแซวกันว่า หากเกิดหลังอายุของจานใบนี้ ก็น่าจะไม่ทันเหตุการณ์สำคัญอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เช่นกัน จนกลายเป็นอีกโพสต์ที่ชวนให้คนหลายวัยได้ย้อนมองเวลาว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วมากจริง ๆ
ภาพจาก TikTok @user8040299211171