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ไวรัล ข้อความบนจานข้าว ยอมใจในความทนทาน แถมยิ่งอ่านคอมเมนต์แล้วมีสะดุ้ง

           จานข้าวพร้อมข้อความ สวัสดีปีใหม่ 2555 กลายเป็นไวรัล นอกจากสภาพดีเกินคาด ยังชวนตกใจเพราะเด็ก ๆ แห่เมนต์ว่าเกิดไม่ทัน 

จานข้าว

           กลายเป็นโพสต์ไวรัลที่ทำเอาหลายคนอ่านแล้วต้องหยุดคิด เมื่อผู้ใช้ TikTok @user8040299211171 มีการแชร์ภาพจานข้าวใบหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้ว่า "สวัสดีปีใหม่ 2555" พร้อมแคปชั่นบนภาพว่า "จานตั้งแต่กูยังไม่เกิด"

จานข้าว
ภาพจาก TikTok @user8040299211171

           ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นจานกระเบื้องที่ยังถูกใช้งานอยู่ แม้จะเป็นจานที่มีข้อความระบุปี 2555 แต่ยังคงอยู่ในสภาพดี ใช้กินข้าวได้ปกติ แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว 

จานข้าว
ภาพจาก TikTok @user8040299211171

           ภายหลังโพสต์นี้กลายเป็นไวรัล มีคอมเมนต์มีวัยรุ่นที่เกิดปี 2555 หรือบางคนยังไม่เกิดในปีนั้น เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทำเอาหลายคนที่เกิดทันต่างรู้สึกสะเทือนใจเบา ๆ กับแคปชั่นและคอมเมนต์ของเด็ก ๆ บ้างก็ย้อนนึกว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างไรในปี 2555 หลายคนยังเรียนอยู่ ขณะที่บางคนเริ่มทำงานแล้ว

           บางคอมเมนต์ยังแซวกันว่า หากเกิดหลังอายุของจานใบนี้ ก็น่าจะไม่ทันเหตุการณ์สำคัญอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เช่นกัน จนกลายเป็นอีกโพสต์ที่ชวนให้คนหลายวัยได้ย้อนมองเวลาว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วมากจริง ๆ

จานข้าว
ภาพจาก TikTok @user8040299211171


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