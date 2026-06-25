นักเดินป่าต่างชาติ 7 คน ติดอยู่บนภูเขาญี่ปุ่น เส้นทางเจแปนแอลป์ คาดเป็นกลุ่มคนไทย

เร่งช่วย 7 นักท่องเที่ยวหลงทางกลางเทือกเขาเจแปนแอลป์ ความสูง 2,450 เมตร คาดเป็นกลุ่มคนไทย พร้อมปัเดตสถานการณ์ล่าสุด
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ News JP รายงานว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายและหญิงรวม 7 คน หลงเส้นทางระหว่างเดินเขาบริเวณภูเขาฮาคุบะดาเกะ ในเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถเดินทางต่อได้เนื่องจากท้องฟ้ามืดลง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนากาโนะเตรียมส่งหน่วยกู้ภัยภูเขาออกปฏิบัติการค้นหา ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (25 มิถุนายน)
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.40 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน ผู้ประสบเหตุได้โทรศัพท์แจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 110 เพื่อขอความช่วยเหลือ พร้อมแจ้งว่ากลุ่มของตนหลงทาง และไม่สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้หลังเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง 7 คน เดินทางเข้าสู่พื้นที่ภูเขาในวันที่ 24 มิถุนายน โดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าไปยังภูเขาฮาคุบะดาเกะ ก่อนหลงเส้นทางบริเวณโคะยูคิเคะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูงราว 2,450 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ภาพจาก www.vill.hakuba.nagano.jp
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังสามารถติดต่อกับผู้ประสบเหตุได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ขณะที่แผนการเดินทางเดิมของกลุ่มดังกล่าว คือพักค้างคืนที่กระท่อมบนภูเขา 1 คืน ก่อนเดินทางลงจากเขาในวันที่ 25 มิถุนายน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพจเฟซบุ๊ก อุปกรณ์เดินป่า Pete & Paul เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ประสบเหตุอาจเป็นนักเดินป่าชาวไทย ระบุว่า เพจได้รับข้อมูลจากนักเดินป่าชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินเขาบริเวณยอดเขาชิโระอุมะ หรือ Shirouma ความสูงประมาณ 2,900 เมตร ในพื้นที่เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา
สภาพอากาศในวันดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเขา เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี พื้นหิมะเริ่มอ่อนตัวและละลาย ทำให้มีความลื่นและเดินลำบาก ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก นักเดินป่ารายดังกล่าวและสามีจึงตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินขึ้นสู่ยอดเขา และเดินทางลงจากพื้นที่ก่อน
ภาพจาก www.vill.hakuba.nagano.jp
ระหว่างทางลงในเวลาประมาณ 13.00 น. ทั้งคู่ได้พบกับกลุ่มนักเดินป่าชาวไทย 7 คน ซึ่งกำลังเดินขึ้นไปยังยอดเขาชิโระอุมะ โดยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่พบในวันนั้น ลักษณะของกลุ่มมีผู้นำทาง และสมาชิกสวมอุปกรณ์แครมปอนสำหรับเดินบนหิมะ ขณะพบกันอยู่ที่ระดับความสูงราว 1,900 เมตร
กลุ่มนักเดินป่าดังกล่าวได้สอบถามเส้นทางไปยังยอดเขาชิโระอุมะ แต่เมื่อพิจารณาจากเวลา ระยะทาง และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น มีความเสี่ยงที่กลุ่มจะเดินทางถึงปลายทางในช่วงฟ้ามืด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยผู้ให้ข้อมูลรู้สึกกังวลและเสียใจที่ไม่ได้เตือนกลุ่มนักเดินป่าในขณะพบกัน
ล่าสุด เพจ ระบุว่า มีผู้ติดตามเพจแจ้งข้อมูลว่า มีลูกค้าแจ้งมาว่า รู้จักคนในทริป เห็นว่า ตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้ว ปลอดภัยดี
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