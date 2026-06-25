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MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ ยกระดับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งของเมืองมหานคร

          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้ง มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ระดมสรรพกำลังบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เฝ้าระวังความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกหน่วยเลือกตั้ง
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

          วันนี้ (25 มิถุนายน 2569) นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ณ ห้อง MEAOC อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นย้ำว่าภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยการ บูรณาการข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบมีเสถียรภาพสูงสุด รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสำคัญของประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ
นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่

          ด้านนายยุทธพงษ์ ปัทมดิลก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า ได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเชิงรุกว่า MEA ได้จัดตั้งศูนย์พิเศษเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 50 เขต และหน่วยเลือกตั้งรวม 6,629 หน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ MEA ประจำจุดเฝ้าระวัง เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้ยกระดับความมั่นคงด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า) เป็นศูนย์กลางการประมวลผลคะแนน เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้กระบวนการเลือกตั้ง การนับคะแนน และการรายงานผล ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
นายยุทธพงษ์ ปัทมดิลก

          ขณะเดียวกัน นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรว่า "MEA ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการนำกล้อง Thermovision มาใช้สแกนตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุขัดข้องล่วงหน้า นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำสถานีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกสถานี รวมถึงประจำตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบทั้งระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับ เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดในทันที"
นายพิพัฒน์ ชลอำไพ

การไฟฟ้านครหลวง

          การเปิดศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการนำศักยภาพด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัย มาสนับสนุนภารกิจเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความพร้อมสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

#เลือกตั้ง #ศูนย์ปฏิบัติการ #ความมั่นคงระบบไฟฟ้า
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร #MEADistribution
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MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ ยกระดับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งของเมืองมหานคร อัปเดตล่าสุด 25 มิถุนายน 2569 เวลา 16:11:57 1,840 อ่าน
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