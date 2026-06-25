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นาทีชีวิต คนกรูหนีออกจากห้าง หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา พบยอดตาย 32 เจ็บกว่า 700

          นาทีชีวิต คนกรูหนีออกจากห้าง หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา พบยอดตาย 32 ราย บาดเจ็บกว่า 700 คน สหรัฐฯ ส่งการช่วยเหลือให้ 

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา

          ความคืบหน้าจากเหตุมหันตภัยที่เวเนซุเอลา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งติด ขนาด 7.2 แมกนิจูด และ 7.5 แมกนิจูด ในเวลาห่างกันไม่ถึง 40 วินาที ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ประเมินว่าน่าจะมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ราว 10,000 - 100,000 รายนั้น 

แผ่นดินไหว เวเนซุเอลา
ภาพจาก FEDERICO PARRA / AFP


          คืบหน้าล่าสุด (25 มิถุนายน 2569) สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เปิดเผยตัวเลขทางการ พบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย และบาดเจ็บราว 700 ราย แม้จะมีความกังวลว่ายอดดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นอีก

          ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมส่งทีมค้นหาและกู้ภัย พร้อมถึงทรัพยากรการแพทย์และความเชื่อเหลือด้านมนุษยธรรม ไปยังเวเนซุเอลา โดยจะมีการประสานงานกับทางการเวเนซุเอลา และหน่วยช่วยเหลือเคลื่อนที่ต่อไป 

แผ่นดินไหว เวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss 

แผ่นดินไหว เวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss 

          เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายในวงกว้าง นอกจากอาคารต่าง ๆ ตลอดจนโรงแรมที่พังถล่มจนเป็นซาก ทับผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร แม้แต่สนามบินในกรุงการากัสก็ยังได้รับความเสียหาย จนต้องสั่งปิดสนามบินชั่วคราว รวมถึงมีการจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักพิงของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

          ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์ยังมีการแชร์ต่อภาพนาทีชีวิต ของฝูงชนจำนวนมากที่พยายามอพยพหนีออกมาจากศูนย์การค้า Sambil ในกรุงการากัส หลังเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โดยผู้คนต่างพยายามวิ่งกรูไปยังประตูทางออกจากห้าง คนที่อยู่ชั้นบนก็รีบวิ่งลงบันไดเลื่อนมา มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น แต่ท่ามกลางความวุ่นวาย ดูเหมือนว่าผู้คนจะยังรักษาสติไว้ได้ไม่ถึงกับแตกตื่น 

แผ่นดินไหว เวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss 

แผ่นดินไหว เวเนซุเอลา
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC


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นาทีชีวิต คนกรูหนีออกจากห้าง หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา พบยอดตาย 32 เจ็บกว่า 700 อัปเดตล่าสุด 25 มิถุนายน 2569 เวลา 16:30:45 1,746 อ่าน
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