นาทีชีวิต คนกรูหนีออกจากห้าง หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา พบยอดตาย 32 เจ็บกว่า 700

นาทีชีวิต คนกรูหนีออกจากห้าง หลังแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา พบยอดตาย 32 ราย บาดเจ็บกว่า 700 คน สหรัฐฯ ส่งการช่วยเหลือให้
ความคืบหน้าจากเหตุมหันตภัยที่เวเนซุเอลา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งติด ขนาด 7.2 แมกนิจูด และ 7.5 แมกนิจูด ในเวลาห่างกันไม่ถึง 40 วินาที ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ประเมินว่าน่าจะมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ราว 10,000 - 100,000 รายนั้น
ภาพจาก FEDERICO PARRA / AFP
คืบหน้าล่าสุด (25 มิถุนายน 2569) สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เปิดเผยตัวเลขทางการ พบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย และบาดเจ็บราว 700 ราย แม้จะมีความกังวลว่ายอดดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นอีก
ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมส่งทีมค้นหาและกู้ภัย พร้อมถึงทรัพยากรการแพทย์และความเชื่อเหลือด้านมนุษยธรรม ไปยังเวเนซุเอลา โดยจะมีการประสานงานกับทางการเวเนซุเอลา และหน่วยช่วยเหลือเคลื่อนที่ต่อไป
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายในวงกว้าง นอกจากอาคารต่าง ๆ ตลอดจนโรงแรมที่พังถล่มจนเป็นซาก ทับผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร แม้แต่สนามบินในกรุงการากัสก็ยังได้รับความเสียหาย จนต้องสั่งปิดสนามบินชั่วคราว รวมถึงมีการจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักพิงของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์ยังมีการแชร์ต่อภาพนาทีชีวิต ของฝูงชนจำนวนมากที่พยายามอพยพหนีออกมาจากศูนย์การค้า Sambil ในกรุงการากัส หลังเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โดยผู้คนต่างพยายามวิ่งกรูไปยังประตูทางออกจากห้าง คนที่อยู่ชั้นบนก็รีบวิ่งลงบันไดเลื่อนมา มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น แต่ท่ามกลางความวุ่นวาย ดูเหมือนว่าผู้คนจะยังรักษาสติไว้ได้ไม่ถึงกับแตกตื่น
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss
ภาพจาก Instagram alejandro_collinss
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC