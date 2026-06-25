ทองเก่าของแม่ เก็บมา 20 ปี ตอนนี้สภาพดำด่าง ไม่รู้มีราคาไหม ลูกดีใจสุดหลังรู้มูลค่า

ทองอะไร ทำไมดำด่างแถมเป็นขยุ้ม หญิงเผยเป็นทองเก่า จากกองขยะเมื่อ 20 ปีก่อน ไม่มั่นใจใช่ทองจริงไหม หลอมดูจนรู้ชัด ได้ราคายิ่งกว่าที่คิด !
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ฝั่งลูกค้ายอมรับว่าไม่มั่นใจว่าใช่ทองไหม แต่แม่ก็เคยบอกให้ลองนำมาหลอมดู จึงลองมาที่ร้านนี้ ซึ่งเมื่อนำสร้อยทองนี้ไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณที่เป็นสีดำมีทองอยู่ราว 35-36% เท่านั้น ส่วนจุดที่เป็นสีเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 88% สรุปได้ว่าเป็นทองจริง แต่เปอร์เซ็นต์ไม่นิ่ง ก็ต้องนำไปหลอมดู
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ทั้งนี้ พบว่าสร้อยดังกล่าวหลอมแล้ว มีทองอยู่ราว 35% โดยมีทองแดงและเงินผสมอยู่ ปรากฏว่าเป็นสร้อยนาคชุบทอง สามารถขายได้ราคาแน่นอน ซึ่งเมื่อรวมทองทั้งหมดที่ลูกค้านำมา ทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 101,854 บาท ทำเอาทางลูกค้าตกใจจนสะดุ้งและดีใจมาก ๆ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 บัญชี TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ นะโมบ้านช่างทอง แดงโสภา เผยคลิปของลูกค้ารายหนึ่งที่นำสร้อยทองมาที่ร้าน พบว่าอยู่ในสภาพแปลก ทองมีรอยดำเป็นหย่อม ๆ และอยู่ในสภาพขยุมเป็นก้อน โดยเล่าว่าเป็นทองที่คุณแม่เก็บได้เมื่อราว 20 ปีก่อน เด็กเอามาเล่นจากกองขยะแล้วทิ้งไว้ แม่เลยเก็บมา จนวันที่แม่เป็นมะเร็ง จึงนำสร้อยทองเส้นนี้ไปที่ร้านทอง ตั้งใจจะขายนำเงินมาเป็นค่ารักษา แต่ทางร้านเป่าไฟดูแล้วก็แจ้งว่าเป็นทองปลอม จึงนำทองกลับคืนมา
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ตอนนี้คุณแม่เสียแล้ว ทางครอบครัวจึงมาจัดการกันเรื่องสมบัติที่เหลือ ขณะที่ลูกสาวตัดสินใจลองนำทองเส้นนี้มาที่ร้านของช่างนะโม
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ด้าน ช่างนะโม อธิบายว่า ทางร้านทองไม่ผิดอะไรที่ลองใช้ไฟเป่า เนื่องจากทางร้านไม่ทราบว่าทองเก่านั้นเป็นของแท้หรือไม่ หากเป็นทองคำจริงจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อกลายเป็นสีดำแบบนี้จึงทำให้ร้านทองตีว่าเป็นของไม่แท้
ฝั่งลูกค้ายอมรับว่าไม่มั่นใจว่าใช่ทองไหม แต่แม่ก็เคยบอกให้ลองนำมาหลอมดู จึงลองมาที่ร้านนี้ ซึ่งเมื่อนำสร้อยทองนี้ไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณที่เป็นสีดำมีทองอยู่ราว 35-36% เท่านั้น ส่วนจุดที่เป็นสีเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 88% สรุปได้ว่าเป็นทองจริง แต่เปอร์เซ็นต์ไม่นิ่ง ก็ต้องนำไปหลอมดู
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
โดยลูกค้าคาดหวังว่าจะได้เงินราว 30,000 บาท แบ่งเป็นทองของตัวเอง 20,000 บาท และสร้อยทองของแม่ 10,000 บาท
ทั้งนี้ พบว่าสร้อยดังกล่าวหลอมแล้ว มีทองอยู่ราว 35% โดยมีทองแดงและเงินผสมอยู่ ปรากฏว่าเป็นสร้อยนาคชุบทอง สามารถขายได้ราคาแน่นอน ซึ่งเมื่อรวมทองทั้งหมดที่ลูกค้านำมา ทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 101,854 บาท ทำเอาทางลูกค้าตกใจจนสะดุ้งและดีใจมาก ๆ
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0