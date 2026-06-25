HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทองเก่าของแม่ เก็บมา 20 ปี ตอนนี้สภาพดำด่าง ไม่รู้มีราคาไหม ลูกดีใจสุดหลังรู้มูลค่า

          ทองอะไร ทำไมดำด่างแถมเป็นขยุ้ม หญิงเผยเป็นทองเก่า จากกองขยะเมื่อ 20 ปีก่อน ไม่มั่นใจใช่ทองจริงไหม หลอมดูจนรู้ชัด ได้ราคายิ่งกว่าที่คิด ! 

ทองเก่า

          วันที่ 25 มิถุนายน 2569 บัญชี TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของ นะโมบ้านช่างทอง แดงโสภา เผยคลิปของลูกค้ารายหนึ่งที่นำสร้อยทองมาที่ร้าน พบว่าอยู่ในสภาพแปลก ทองมีรอยดำเป็นหย่อม ๆ และอยู่ในสภาพขยุมเป็นก้อน โดยเล่าว่าเป็นทองที่คุณแม่เก็บได้เมื่อราว 20 ปีก่อน เด็กเอามาเล่นจากกองขยะแล้วทิ้งไว้ แม่เลยเก็บมา จนวันที่แม่เป็นมะเร็ง จึงนำสร้อยทองเส้นนี้ไปที่ร้านทอง ตั้งใจจะขายนำเงินมาเป็นค่ารักษา แต่ทางร้านเป่าไฟดูแล้วก็แจ้งว่าเป็นทองปลอม จึงนำทองกลับคืนมา

ทองเก่า
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
 

          ตอนนี้คุณแม่เสียแล้ว ทางครอบครัวจึงมาจัดการกันเรื่องสมบัติที่เหลือ ขณะที่ลูกสาวตัดสินใจลองนำทองเส้นนี้มาที่ร้านของช่างนะโม 

ทองเก่า
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

          ด้าน ช่างนะโม อธิบายว่า ทางร้านทองไม่ผิดอะไรที่ลองใช้ไฟเป่า เนื่องจากทางร้านไม่ทราบว่าทองเก่านั้นเป็นของแท้หรือไม่ หากเป็นทองคำจริงจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อกลายเป็นสีดำแบบนี้จึงทำให้ร้านทองตีว่าเป็นของไม่แท้

          ฝั่งลูกค้ายอมรับว่าไม่มั่นใจว่าใช่ทองไหม แต่แม่ก็เคยบอกให้ลองนำมาหลอมดู จึงลองมาที่ร้านนี้ ซึ่งเมื่อนำสร้อยทองนี้ไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณที่เป็นสีดำมีทองอยู่ราว 35-36% เท่านั้น ส่วนจุดที่เป็นสีเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 88% สรุปได้ว่าเป็นทองจริง แต่เปอร์เซ็นต์ไม่นิ่ง ก็ต้องนำไปหลอมดู 

ทองเก่า
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

          โดยลูกค้าคาดหวังว่าจะได้เงินราว 30,000 บาท แบ่งเป็นทองของตัวเอง 20,000 บาท และสร้อยทองของแม่ 10,000 บาท 

          ทั้งนี้ พบว่าสร้อยดังกล่าวหลอมแล้ว มีทองอยู่ราว 35% โดยมีทองแดงและเงินผสมอยู่ ปรากฏว่าเป็นสร้อยนาคชุบทอง สามารถขายได้ราคาแน่นอน ซึ่งเมื่อรวมทองทั้งหมดที่ลูกค้านำมา ทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 101,854 บาท ทำเอาทางลูกค้าตกใจจนสะดุ้งและดีใจมาก ๆ

ทองเก่า
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

ทองเก่า
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทองเก่าของแม่ เก็บมา 20 ปี ตอนนี้สภาพดำด่าง ไม่รู้มีราคาไหม ลูกดีใจสุดหลังรู้มูลค่า โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 17:27:56 1,332 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย