หมอเล่าเคส ชายทำงาน 37 ปี ไม่เคยลา สุดท้ายดับหลังเกษียณ 2 เดือน ไร้โอกาสได้ใช้เงิน

เผยเคสชายวัย 68 ปี ทุ่มเททำงานไม่เคยลากว่า 37 ปีเพื่อหวังพักผ่อนยาวหลังเกษียณ สุดท้ายเสียชีวิตหลังหยุดงานได้ 2 เดือน พลาดไปเที่ยวทริปในฝันที่ตั้งใจไว้
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Times Now รายงานว่า โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจคลิปจากแพทย์รายหนึ่ง ซึ่งออกมาเล่าอุทาหรณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต กรณีผู้ป่วยชายวัย 68 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภายหลังเกษียณอายุได้เพียง 2 เดือน ก่อนจะทราบภายหลังว่า เจ้าตัวและภรรยาได้ควักเงินก้อนโตที่ตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งชีวิต เพื่อใช้ในทริปท่องเที่ยวใหญ่หลังเกษียณเป็นครั้งแรก แต่น่าเศร้าที่ทริปดังกล่าวกลับไม่ได้เกิดขึ้น
แพทย์หญิงรายนี้เล่าว่า ชายรายดังกล่าวทำงานอยู่กับบริษัทเดิมตลอดระยะเวลา 37 ปี เขามุ่งมั่นทำงานเพื่อดูแลภรรยาและลูกทั้ง 3 คนเป็นหลัก ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เจ้าตัวแทบไม่เคยลางานเพื่อพักผ่อนเลย นอกจากนี้ยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง รวมถึงไม่หยุดงานแม้ในช่วงที่เจ็บป่วย เนื่องจากให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานมาโดยตลอด
ภาพจาก Instagram drdhivyadhyana
ภายหลังเกษียณอายุได้ 2 เดือน ชายคนดังกล่าวจึงวางแผนร่วมกับภรรยาเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลา 1 เดือนในเดือนสิงหาคม โดยทั้งคู่ได้จัดเตรียมและจองรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงกำหนดเดินทาง เขากลับเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า สามีมักพูดกับเธอเสมอว่า ขอทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงก่อนหน้านี้ เพราะตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ สะท้อนถึงความเสียสละของชายรายนี้ ที่ยอมแลกเวลาและความสุขของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คนในครอบครัว
ภาพจาก Instagram drdhivyadhyana
แพทย์รายดังกล่าว กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เธอนึกถึงผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อาจใช้ชีวิตในรูปแบบคล้ายกัน คือทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เวลา อิสรภาพ และสุขภาพให้กับการทำงาน จนละเลยความต้องการของตนเอง โดยหวังว่าจะมีเวลามีความสุขในอนาคต อย่างไรก็ดี การทำเช่นนั้นอาจทำให้พลาดโอกาสหลายอย่างในชีวิต เมื่อถึงช่วงที่เลิกทำงาน สุขภาพก็อาจย่ำแย่ ขณะที่ลูก ๆ ต่างเติบโตไปสร้างครอบครัวแล้ว ทำให้ความสุขในชีวิตที่วาดฝันไว้อาจไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิด
เธอตั้งคำถามถึงการใช้ชีวิตที่มุ่งไปสู่เป้าหมายโดยไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ช่วงวัยที่มีพลังอาจหมดลง บุตรหลานเติบโตและมีเส้นทางชีวิตของตนเอง หรือสุขภาพอาจไม่เอื้อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม
สุดท้ายนี้ เธอมองว่า การทำงานอย่างรับผิดชอบและเต็มความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ควรต้องแลกกับการสูญเสียตัวตนหรือช่วงเวลาที่มีคุณค่าของชีวิต ดังนั้น เมื่อมีสิทธิวันลา ก็ควรใช้ตามความเหมาะสม เพื่อออกไปใช้ชีวิต พักผ่อน ดูแลสุขภาพ และให้ความสำคัญกับตัวเองให้มากขึ้น เพราะชีวิตคนเรานั้นสั้น อย่าเสียช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะมีความสุขในภายหลัง เนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นหรือเปล่า
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