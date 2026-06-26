ไฟดูดเด็ก 14 ดับในค่ายจริยธรรม ขณะอาบน้ำ แต่ไฟรั่ว - รพ.โพสต์อาลัย

ไฟดูดเด็ก 14 ดับในค่ายจริยธรรมที่วัดควนคลัง ขณะที่กำลังอาบน้ำในโรงอาบน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จ แต่ไฟรั่ว โรงพยาบาลโพสต์อาลัยแล้ว
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ รายงานว่า ที่ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดเหตุไฟฟ้าช็อตนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยา เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าไปตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า มีคนเสียชีวิต 1 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนเจริญวิทยา JR School
จากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบว่า โรงเรียนพาเด็กมาเข้าค่าย แล้วให้เด็กอาบน้ำบริเวณโรงอาบน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จ ทำให้ไฟฟ้ารั่วและช็อตเด็กที่กำลังอาบน้ำ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย หลังเกิดเหตุ ผู้ปกครองพาลูกหลานกลับบ้านทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง.Chawang Crown Prince Hospital
เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง.Chawang Crown Prince Hospital มีการโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต วัย 14 ปี ซึ่งคนต่างเข้ามาอาลัยจำนวนมาก
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้