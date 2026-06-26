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เปิดเคสช็อก หัวฉีดชำระคารูทวาร เงี่ยงติดดึงไม่ออก อึ้งยัดเข้าไปได้ไง เสี่ยงไส้ทะลุ

          เปิดเคสช็อก หมอผ่าตัดช่วยชายวัย 38 หลังยัดหัวฉีดน้ำเข้าทวาร เงี่ยงติดดึงไม่ออก อึ้งยัดเข้าไปได้ไง หมอรีบผ่าตัดก่อนลำไส้ทะลุ 

หัวฉีดชำระคารูทวาร

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên ของโรงพยาบาลทั่วไปเวียดเยียน ในจังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม รายงานเคสสุดช็อก เมื่อแพทย์ต้องผ่าตัดช่วยนำสิ่งแปลกปลอมออกมาจากตัวผู้ป่วยชาย วัย 38 ปี หลังเจ้าตัวยัดสายฉีดชำระเข้าไปทางทวารหนัก จนส่วนหัวของสายฉีดเข้าไปติดอยู่บริเวณสำไส้ตรง ไม่สามารถดึงออกได้ 

หัวฉีดชำระคารูทวาร
ภาพจาก Bệnh viện Đa khoa Việt Yên

          รายงานเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติความผิดปกติทางจิต ตามคำบอกเล่าของครอบครัว ผู้ป่วยสอดสายฉีดชำระเข้าไปทวารหนักเอง ตอนที่คนอื่นไม่ทันเห็น กว่าจะรู้หัวฉีดก็ฝังลึกเข้าไปในลำไส้แล้ว คนในครอบครัวพยายามดึงออกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจนำตัวเข้าส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไปเวียดเยียน

หัวฉีดชำระคารูทวาร
ภาพจาก Bệnh viện Đa khoa Việt Yên

          เมื่อแพทย์เอกซเรย์ดูก็พบว่า สิ่งแปลกปลอมอยู่ลึกเข้าไปจนถึงลำไส้ตรง หากฝืนดึงออกด้วยวิธีทั่ว ๆ ไป มีความเสี่ยงจะทำให้ผนังลำไส้บาดเจ็บ อีกทั้งหัวของสายฉีดยังมีส่วนที่เป็นขอบแข็ง และคันกดยื่นออกมา เมื่อดึงกลับจะยิ่งไปยึดกับผนังสำไส้ ซึ่งอาจทำให้ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุได้ 

          กรณีนี้นับเป็นภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน หากจัดการไม่เหมาะสมหรือไม่แม่นยำอาจทำให้ลำไส้ทะลุ จนเกิดการติดเชื้อในช่องท้อง มีเยื่อบุช่องท้องอักเสบ หรืออาจจะต้องผ่าตัดเปิดสำไส้ตรงเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออก 

หัวฉีดชำระคารูทวาร
ภาพจาก Bệnh viện Đa khoa Việt Yên

          หลังการหารืออย่างเร่งด่วน ในที่สุดแพทย์ตัดสินใจผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อประเมินสถานการณ์ ก่อนจะเริ่มลงมือกันช่วยเหลือผู้ป่วย โดยใช้เวลาในการผ่าตัดนานถึง 2 ชั่วโมง ในที่สุดก็สามารถนำหัวของสายฉีดชำระออกมาได้ โดยที่ไม่ทำให้ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ 

หัวฉีดชำระคารูทวาร
ภาพจาก Bệnh viện Đa khoa Việt Yên

          ทั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยมีสัญญาณชีพที่ดี ร่างกายดีขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ระหว่างเริ่มฝึกรับประทานอาหารอ่อน และยังต้องคอยดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล 

          ด้าน นพ. เจิ่น มิญ เฟือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปเวียดเยียน เผยว่า สิ่งแปลงปลอมในลำไส้ตรงเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อย ทว่าแต่ละเคสมีลักษณะที่แตกต่างกัน และแฝงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน สิ่งสำคัญคืออย่าพยายามนำสิ่งแปลกปลอมออกเองที่บ้านหากมันอยู่ลึกหรือติดแน่น ควรรีบมาให้แพทย์ตรวจเพื่อรับการรักษา
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Bệnh viện Đa khoa Việt Yên 


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เปิดเคสช็อก หัวฉีดชำระคารูทวาร เงี่ยงติดดึงไม่ออก อึ้งยัดเข้าไปได้ไง เสี่ยงไส้ทะลุ โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 09:17:02 28,233 อ่าน
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