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เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศแล้ว จากนี้รับชมทางไหน หลังปิดฉากกับช่อง 9

           เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แจ้งช่องทางรับชมใหม่หลังยุติการออกอากาศทางช่อง 9 สิ้นเดือน  เตรียมกลับสู่หน้าจอทีวีในบ้านหลังใหม่กลางเดือน ก.ค. 69

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           จากข่าวที่แฟนข่าวต่างให้ความสนใจ กรณี รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เตรียมยุติการออกอากาศ ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังจากดำเนินรายการที่ช่องดังกล่าวมานานกว่า 7 ปี  จนหลายคนต่างจับตาว่าก้าวต่อไปของรายการจะออกอากาศผ่านทางไหนนั้น

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ออกมาแจ้งข่าวถึงแฟนรายการถึงช่องทางการรับชม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 สามารถรับชมรายการผ่านทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ ช่อง  เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และรับฟังทางวิทยุ  FM 102.0 

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           ส่วนการกลับมาออกอากาศผ่านทางทีวีนั้น รายการ  เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เตรียมย้ายไปออกกาศทางช่อง เนชั่นทีวี หมายเลข 22 โดยเริ่มรับชมทางทีวีได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป

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