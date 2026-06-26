เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศแล้ว จากนี้รับชมทางไหน หลังปิดฉากกับช่อง 9

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แจ้งช่องทางรับชมใหม่หลังยุติการออกอากาศทางช่อง 9 สิ้นเดือน เตรียมกลับสู่หน้าจอทีวีในบ้านหลังใหม่กลางเดือน ก.ค. 69
จากข่าวที่แฟนข่าวต่างให้ความสนใจ กรณี รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เตรียมยุติการออกอากาศ ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังจากดำเนินรายการที่ช่องดังกล่าวมานานกว่า 7 ปี จนหลายคนต่างจับตาว่าก้าวต่อไปของรายการจะออกอากาศผ่านทางไหนนั้น
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ออกมาแจ้งข่าวถึงแฟนรายการถึงช่องทางการรับชม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 สามารถรับชมรายการผ่านทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ ช่อง เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และรับฟังทางวิทยุ FM 102.0
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ส่วนการกลับมาออกอากาศผ่านทางทีวีนั้น รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เตรียมย้ายไปออกกาศทางช่อง เนชั่นทีวี หมายเลข 22 โดยเริ่มรับชมทางทีวีได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป