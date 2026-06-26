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ไวรัล ไข่ต้มสีเขียวสะดุดตา เจ้าของเล่าเกิดจากอะไร ชาวเน็ตแห่ตอบแบบนี้กินได้ไหม ?

          ไวรัล ภาพไข่ต้มสีเขียว เจ้าของโพสต์เผยสาเหตุถูกผักบุ้งต้มวางทับ ชาวเน็ตแห่ช่วยเฉลยไขข้อข้องใจ สรุปสีแบบนี้สามารถกินได้ไหม

ไข่ต้มสีเขียว

          วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนำภาพไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วเกิดรอยสีเขียวมาโพสต์ลงในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" พร้อมเล่าที่มาของภาพว่า เกิดจากถูกผักบุ้งต้มวางทับจนเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ จึงสงสัยว่ายังสามารถกินได้หรือไม่

          จากคำตอบที่เจ้าของโพสต์สอบถามจาก AI ระบุว่า รอยสีเขียวเข้มบนไข่ต้มเกิดจากสีของผักบุ้งต้ม หรือ สารคลอโรฟิลล์ ที่ซึมเข้าไปในเนื้อไข่ขาว ซึ่งมีความพรุนและสามารถดูดซับสีได้ง่าย จึงทำให้ผิวของไข่เปลี่ยนเป็นสีเขียว แม้จะดูแปลกตา แต่ไม่ได้หมายความว่าไข่เสียเพราะสีที่เปลี่ยนไปเพียงอย่างเดียว

          นอกจากนี้คำตอบยังระบุอีกว่า หากไข่ต้มถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอย่างเหมาะสม และเก็บไว้ไม่นาน ก็ยังสามารถกินได้ตามปกติ

          หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ไข่ยังสามารถกินได้ เพราะสีเขียวที่เห็นเป็นเพียงคลอโรฟิลล์จากผักบุ้งที่ติดหรือซึมเข้าไปในเนื้อไข่ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ บางคนระบุว่าเป็นความรู้ที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยประถม

          ขณะที่อีกหลายคอมเมนต์เข้ามาแซวกันอย่างอารมณ์ดี เปรียบเป็น "ไข่หยก" หรือชมว่าสีสวย พร้อมแชร์ประสบการณ์เคยเจอผักโดนความร้อนจนสีตกใส่อาหารในลักษณะเดียวกัน ซึ่งแม้สีจะดูไม่คุ้นตา แต่หลายคนก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะยังสามารถกินได้ตามปกติ

ไข่ต้มสีเขียว

ไข่ต้มสีเขียว

ไข่ต้มสีเขียว

ไข่ต้มสีเขียว

ไข่ต้มสีเขียว

ไข่ต้มสีเขียว







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ไวรัล ไข่ต้มสีเขียวสะดุดตา เจ้าของเล่าเกิดจากอะไร ชาวเน็ตแห่ตอบแบบนี้กินได้ไหม ? โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 14:51:18 30,366 อ่าน
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