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คลินิกเสริมความงาม เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกค้า แต่เข้าไปจังหวะโบ๊ะบ๊ะ กำลังเลเซอร์ตรงนั้น

          ไวรัลคลินิกเสริมความงาม เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกค้า แต่เข้าไปจังหวะโบ๊ะบ๊ะ กำลังเลเซอร์ตรงนั้นอยู่ เห็นทีสะดุ้งเลย สุดท้ายเฉลย เป็นคอนเทนต์

คลินิกเสริมความงาม

          วันที่ 27 มิถุนายน 2569 คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง มีการลงคลิปการเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกค้า เมื่อพนักงานถือเค้กเปิดห้องเข้าไป ขณะที่ลูกค้ากำลังทำหัตถการ แต่กลายเป็นภาพฮาจนกลายเป็นไวรัล เนื่องจากเป็นจังหวะเดียวกับหมอกำลังทำหัตถการอวัยวะเพศหญิงคนไข้พอดิบพอดี จนคนไข้สะดุ้งทันทีเมื่อมีคนเข้ามา

คลินิกเสริมความงาม

          สุดท้าย คลินิกก็เฉลยว่า เป็นคอนเทนต์ หลังจากที่มีคนเข้ามาดราม่า ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

คลินิกเสริมความงาม

คลินิกเสริมความงาม



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