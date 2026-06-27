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ทิชชูแบบนี้ดีหรือไม่ สาวลำบากใจที่ต้องเข้าห้องน้ำแบบนี้ ถกสนั่น ดีเสียอย่างไร

          ทิชชูแบบนี้ดีหรือไม่ สาวลำบากใจที่ต้องเข้าห้องน้ำแบบนี้ งานนี้คนถกสนั่น มีทั้งชอบและไม่ชอบ แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร


ทิชชู

          วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการระบายความรู้สึกหลังเข้าห้องน้ำห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่ง ถึงแม้ว่ามีกระดาษทิชชูให้ แต่ก็ชวนลำบากใจพอควร เพราะทิชชูประเภทนี้ ดึงออกมายากเหลือเกิน ถ้าเจอห้องน้ำแบบนี้ไม่อยากเข้า


          สำหรับกระดาษทิชชูนี้ มีช่องให้ดึงเพียงแค่จุดเดียวจากรูแคบ ๆ ในมุมผู้ใช้งานอาจจะมองว่าลำบาก ดึงยาก และปกติเคยเจอในแบบที่ดึงง่ายกว่านี้ เช่น ดึงจากด้านล่าง และช่องปล่อยทิชชู่กว้างมาก

          อย่างไรก็ตาม มีคนไม่ชอบก็มีคนชอบ มองว่า ทิชชูแบบนี้กระดาษแน่นกว่าปกติ และเช็ดทำความสะอาดได้ดี ไม่เปื่อยง่าย



ทิชชู



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ทิชชูแบบนี้ดีหรือไม่ สาวลำบากใจที่ต้องเข้าห้องน้ำแบบนี้ ถกสนั่น ดีเสียอย่างไร โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 20:47:03 75,982 อ่าน
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