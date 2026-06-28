ส่องคอมเมนต์เพจสเตฟาน หลังเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 คนรีบดูอย่างไว

ส่องคอมเมนต์เพจสเตฟาน หลังเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 คนรีบเข้าไปดูกันอย่างไว เพราะใคร ๆ ก็รู้ เจ้าตัวไม่ชอบเกาหลีใต้
ไม่มีปาฏิหาริย์สำหรับแฟนบอลโสมขาว เพราะเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ติดอันดับ 3 ที่ดีที่สุด มีเพียง 3 คะแนน ประตูได้เสีย -1
ภาพจาก AFP
วันที่ 28 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เฟซบุ๊ก AntiheroThai ซึ่งเป็นของสเตฟาน อดีตนักแสดงชื่อดัง ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอล มีการโพสต์หลังจากเกาหลีใต้ตกรอบ ข้อความทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AntiheroThai
ขั้นตอนแพ็กกระเป๋าก่อนการเดินทาง
1. ม้วนเสื้อผ้าเป็นท่อนกลมแทนการพับ
2. รีดไล่ลมผ้าตัวหนาใส่ถุงซิปล็อค
3. วางของหนักไว้ก้นกระเป๋าฝั่งล้อลาก
4. แยกพาสปอร์ตและเงินใส่เป้เล็กติดตัว
5. ยัดผ้าเปียกเหงื่อใส่ถุงพลาสติกมัดแน่น
6. ใช้หมวกคลุมอาบน้ำห่อครอบพื้นรองเท้า
7. ม้วนถุงเท้ายัดใส่ในช่องว่างของรองเท้า
8. พกพาวเวอร์แบงก์ติดตัวห้ามโหลดใต้เครื่อง
9. เกาหลีใต้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AntiheroThai
ทั้งนี้ คอบอลทราบกันดีว่า สเตฟานไม่ชอบทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ และเชียร์ทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทุกครั้ง เวลาที่แข่งฟุตบอลโลก เนื่องจากเหตุการณ์อื้อฉาวในฟุตบอลโลก 2002 เกาหลีใต้ ชนะ อิตาลี