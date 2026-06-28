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ส่องคอมเมนต์เพจสเตฟาน หลังเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 คนรีบดูอย่างไว

           ส่องคอมเมนต์เพจสเตฟาน หลังเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 คนรีบเข้าไปดูกันอย่างไว เพราะใคร ๆ ก็รู้ เจ้าตัวไม่ชอบเกาหลีใต้

ฟุตบอลโลก 2026

          ไม่มีปาฏิหาริย์สำหรับแฟนบอลโสมขาว เพราะเกาหลีใต้ ตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ติดอันดับ 3 ที่ดีที่สุด มีเพียง 3 คะแนน ประตูได้เสีย -1

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก AFP

          วันที่ 28 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เฟซบุ๊ก AntiheroThai﻿ ซึ่งเป็นของสเตฟาน อดีตนักแสดงชื่อดัง ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอล มีการโพสต์หลังจากเกาหลีใต้ตกรอบ ข้อความทั้งหมดดังนี้

สเตฟาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AntiheroThai﻿

          ขั้นตอนแพ็กกระเป๋าก่อนการเดินทาง

          1. ม้วนเสื้อผ้าเป็นท่อนกลมแทนการพับ

          2. รีดไล่ลมผ้าตัวหนาใส่ถุงซิปล็อค

          3. วางของหนักไว้ก้นกระเป๋าฝั่งล้อลาก

          4. แยกพาสปอร์ตและเงินใส่เป้เล็กติดตัว

          5. ยัดผ้าเปียกเหงื่อใส่ถุงพลาสติกมัดแน่น

          6. ใช้หมวกคลุมอาบน้ำห่อครอบพื้นรองเท้า

          7. ม้วนถุงเท้ายัดใส่ในช่องว่างของรองเท้า

          8. พกพาวเวอร์แบงก์ติดตัวห้ามโหลดใต้เครื่อง

          9. เกาหลีใต้

สเตฟาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AntiheroThai﻿

          ทั้งนี้ คอบอลทราบกันดีว่า สเตฟานไม่ชอบทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ และเชียร์ทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทุกครั้ง เวลาที่แข่งฟุตบอลโลก เนื่องจากเหตุการณ์อื้อฉาวในฟุตบอลโลก 2002 เกาหลีใต้ ชนะ อิตาลี


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