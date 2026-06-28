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ผลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ชัชชาติ แชมป์เก่า นำโด่ง ที่ 2 ลุ้นมัลลิกา - ชัยวัฒน์

          ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แชมป์เก่านำโด่ง ส่วนอันดับ 2 มัลลิกา สู้กับ ชัยวัฒน์


เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์﻿

          วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 มีการนับคะแนนตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา และในช่วงหัวค่ำเริ่มเห็นผลคะแนนแบบคร่าว ๆ และอันดับไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากนัก

          เมื่อนับคะแนนไปประมาณ 2 ล้านคะแนน (เวลา 21.30 น.) จัดอันดับ 5 อันดับแรก ได้ดังนี้

          1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประมาณ 1,400,000 แสนคะแนน


          2. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ประมาณ 280,000 คะแนน

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

          3. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ประมาณ 170,000 คะแนน

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ภาพจาก ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร - โจ - Chaiwat Sathawornwichit﻿

          4. อนุชา บูรพชัยศรี ประมาณ 100,000 คะแนน

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อนุชา บูรพชัยศรี

          5. ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ประมาณ 40,000 คะแนน



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ผลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ชัชชาติ แชมป์เก่า นำโด่ง ที่ 2 ลุ้นมัลลิกา - ชัยวัฒน์ อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2569 เวลา 21:35:32 20,171 อ่าน
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