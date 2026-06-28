HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดสถิติเทียบผลเลือกตั้งปี 2569 กับ 2565 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทุบสถิติคะแนนตัวเอง

          เปิดสถิติเทียบผลเลือกตั้งปี 2569 กับ 2565 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ต่างกันขนาดไหน คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลง เห็นอะไรจากตัวเลขนี้


ชัชชาติ สิทธิพันธุ์




          วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 อย่างเป็นทางการ สรุปได้แล้วว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สามารถรักษาเก้าอี้ได้อีก 1 สมัย ดังนั้นกระปุกดอทคอม จะมาสรุปสถิติที่เกิดขึ้น เทียบกับการเลือกตั้งปี 2565 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง



คะแนนของนายชัชชาติ


          - ปี 2565 จำนวน 1.38 ล้านคะแนน
          - ปี 2569 จำนวน 1.44 ล้านคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)

คะแนนคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์


          - ปี 2565 ร้อยละ 51.84
          - ปี 2569 ร้อยละ 65.60  (นับเสร็จที่ 95%)

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

คะแนนของอันดับ 2


          - ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2.54 แสนคะแนน
          - ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 2.88 แสนคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)

คะแนนของอันดับ 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาเลือกตั้ง


          - ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 9.52
          - ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ร้อยละ 13.1 (นับเสร็จที่ 95%)






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดสถิติเทียบผลเลือกตั้งปี 2569 กับ 2565 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทุบสถิติคะแนนตัวเอง อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2569 เวลา 21:51:40 26,262 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย