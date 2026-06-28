เปิดสถิติเทียบผลเลือกตั้งปี 2569 กับ 2565 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทุบสถิติคะแนนตัวเอง

เปิดสถิติเทียบผลเลือกตั้งปี 2569 กับ 2565 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ต่างกันขนาดไหน คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลง เห็นอะไรจากตัวเลขนี้
วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 อย่างเป็นทางการ สรุปได้แล้วว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สามารถรักษาเก้าอี้ได้อีก 1 สมัย ดังนั้นกระปุกดอทคอม จะมาสรุปสถิติที่เกิดขึ้น เทียบกับการเลือกตั้งปี 2565 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
- ปี 2565 จำนวน 1.38 ล้านคะแนน
- ปี 2569 จำนวน 1.44 ล้านคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)
- ปี 2565 ร้อยละ 51.84
- ปี 2569 ร้อยละ 65.60 (นับเสร็จที่ 95%)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
- ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2.54 แสนคะแนน
- ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 2.88 แสนคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)
- ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 9.52
- ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ร้อยละ 13.1 (นับเสร็จที่ 95%)
วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2569 อย่างเป็นทางการ สรุปได้แล้วว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สามารถรักษาเก้าอี้ได้อีก 1 สมัย ดังนั้นกระปุกดอทคอม จะมาสรุปสถิติที่เกิดขึ้น เทียบกับการเลือกตั้งปี 2565 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
คะแนนของนายชัชชาติ
- ปี 2565 จำนวน 1.38 ล้านคะแนน
- ปี 2569 จำนวน 1.44 ล้านคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)
คะแนนคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์
- ปี 2565 ร้อยละ 51.84
- ปี 2569 ร้อยละ 65.60 (นับเสร็จที่ 95%)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
คะแนนของอันดับ 2
- ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2.54 แสนคะแนน
- ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 2.88 แสนคะแนน (นับเสร็จที่ 95%)
คะแนนของอันดับ 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาเลือกตั้ง
- ปี 2565 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 9.52
- ปี 2569 มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ร้อยละ 13.1 (นับเสร็จที่ 95%)