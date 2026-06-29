HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เปิด 5 สถิติที่ชัชชาติทำลายยับ อันที่ยากที่สุด โดนทำลายแล้ว

          ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดสถิติ 5 อย่างที่ชัชชาติทำลาย แถมมีข้อหนึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน ครั้งที่แล้วทำไม่ได้ ครั้งนี้ทำได้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

          วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569 ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็สามารถทำลายสถิติหลายอย่าง ซึ่งกระปุกดอทคอม จะมาเล่าถึงสถิติ สถิติ สถิต ว่า ชัชชาติ ทำลายสถิติอะไรบ้าง

1. สถิติคะแนนสูงสุดของตัวเอง


          เจ้าของสถิติคะแนนสูงสุดเดิมที่ทำไว้คือ ชัชชาติ ในปี 2565 ด้วยคะแนน 1,386,215 คะแนน แต่การเลือกตั้งปี 2569 ก็ทำลายสถิติเดิมเข้าไปอีก อยู่ที่ 1,444,914 คะแนน เรียกว่าป้องกันเก้าอี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2. คะแนนทิ้งขาดอันดับ 2 มากสุด


          เจ้าของสถิติเดิมก็คือ ชัชชาติ ปี 2565 สามารถทิ้งขาดอันดับ 2 ได้ 1,131,568 คะแนน ส่วนในปี 2569 ก็ทำลายสถิติอีกครั้ง ช่องว่างเพิ่มมาเป็น 1,156,743 คะแนน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

3. เป็นครั้งที่ 3 ที่ชนะทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ


          เจ้าของสถิติเดิมมี 2 คน คือ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ปี 2547 และชัชชาติ ปี 2565 ซึ่งชัยชนะเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้เป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ แต่ยังคงมีแค่ 2 คนเหมือนเดิม

          อย่างไรก็ตาม สถิติดังกล่าวสามารถตรวจค้นข้อมูลได้ถึงการเลือกตั้งปี 2547 เท่านั้น ยังไม่สามารถย้อนไปตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นได้อีก จึงอาจมีคนที่ทำได้มากกว่านี้ก็ได้

4. เป็นคนที่ 4 ที่สามารถเป็นผู้ว่าฯ กทม. 2 สมัย


          ชัชชาติ นับเป็นคนที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 2 สมัย ต่อจาก พล.ต. จำลอง ศรีเมือง, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน, ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

5. สถิติที่ยากที่สุด ทำลายลงแล้ว


          ในปี 2565 แม้ชัชชาติจะชนะอย่างถล่มทลาย แต่ยังมีสถิติที่ยังทำลายไม่สำเร็จ นั่นคือ สถิติการได้สัดส่วนคะแนนมากที่สุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งในครั้งนั้นชัชชาติทำได้ถึง 51.84% จากคะแนนทั้งหมด แต่เจ้าของสถิติเดิมคือ พล.ต. จำลอง ในปี 2533 ที่ได้ 63.49%

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 ชัชชาติ สามารถทำลายสถิติดังกล่าวได้แล้ว เพราะคะแนนที่ได้คิดเป็น 65.6%

          ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งหน้า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า สถิติต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะมีใครแข็งแกร่งที่ทำลายได้อีกไหม


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เปิด 5 สถิติที่ชัชชาติทำลายยับ อันที่ยากที่สุด โดนทำลายแล้ว อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2569 เวลา 10:13:31 8,742 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย