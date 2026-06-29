เปิดข้อความสั่งเสียของ พญ.พัชรวรรณ สืบมี อ่านแล้วรู้เลย ทำไมมีคนรักมากขนาดนี้

เปิดข้อความสั่งเสียของ พญ.พัชรวรรณ สืบมี หมอที่มีคนรักมากจาก รพ.ร้อยเอ็ด แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็ยังน่ารัก ฝากฝังไว้หลายอย่าง
จากกรณีที่ พญ.พัชรวรรณ สืบมี เสียชีวิต จนทำให้คนไข้ต่างเข้ามาโพสต์อาลัย และทำให้รู้ว่า มีคนรักหมอมากมายถึงขนาดนี้
ล่าสุด วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการโพสต์คำสั่งเสียของ พญ.พัชรวรรณ ก่อนสิ้นลม ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ถึงคนไข้ของคุณหมอนุก
ขอบคุณคนไข้ และญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใย ให้กำลังใจหมอ ผ่านทางสายตา คำพูด และของเยี่ยม…..
สุดท้ายนี้ ……หมอขอฝากอาจารย์หมอ ฌิโม, เปรียว, แพร และเสริมชาติ และทีมเจ้าหน้าที่ โรคข้อ (กุ้ง แป๋ว เก๋ พิมพ์)
คนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ้ะ (ปล.ฝากน้องหมอแจนด้วย ที่กำลังจะจบมา)
พี่นุกขอขอบคุณมาก ๆๆ ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้น โรคสงบนะคะ
แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด