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แก๊งพยาบาลชวนไปโดดร่ม เครื่องบินตก ดับ 11 ครอบครัวช็อกเห็นต่อหน้า

          กลุ่มพยาบาลฝรั่งเศสชวนไปโดดร่ม ก่อนเครื่องดิ่งพื้น ดับสลดต่อหน้าครอบครัว เสียชีวิตยกลำ 11 ศพ ทางการเร่งสอบหาสาเหตุเครื่องบินตก 

เครื่องบินตก

          วันที่ 28 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกในเมืองตงแบลน ทางตะวันออกของฝรั่งเศส โดยเป็นเครื่องบินเล็กบรรทุกนักกระโดดร่ม 5 คน ครูฝึก 5 คน และนักบิน 1 คน เป็นผลให้ทั้ง 11 คน เสียชีวิตยกลำ

          เครื่องบินพลเรือนที่เป็นของโรงเรียนสอนการโดดร่ม ขึ้นบินจากสนามบิน Nancy-Essey ก่อนจะตกลงอย่างกะทันหันในเวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยขณะนี้ทางสำนักงานอัยการของปารีสได้เริ่มสอบสวนหาสาเหตุแล้ว 

          ในบรรดาผู้เสียชีวิต 5 คน พบว่าเป็นกลุ่มพยาบาลที่ชวนกันไปกระโดดร่มเป็นครั้งแรก เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายหลังผ่านช่วงเวลาสุดลำบากในสภาพอากาศร้อนจัด โดยมีครูฝึกคอยประกบ ก่อนจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว 

          ที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่านั้นคือ ผู้เสียชีวิตหลายคนจากไปต่อหน้าต่อตาคนที่พวกเขารัก โดยมีญาติของพวกเขามารวมตัวกันอยู่บริเวณสนามบิน เพื่อรอชมการกระโดดร่มแบบคู่ครั้งแรกของพวกเขา แต่กลับต้องเห็นเครื่องบินตกต่อหน้า ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างมาก 

          ทั้งนี้ ทางการมีการจัดทีมแพทย์และนักจิตวิทยามาดูและญาติของผู้เสียชีวิตและกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์แล้ว 

          อนึ่ง เครื่องบินเล็กตกลงบริเวณขอบของสนามบิน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้า และเกือบจะชนเข้ากับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ ๆ หากพลาดจากจุดนั้นไปเพียง 2-3 เมตร อาจมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ รวมถึงมีข้อมูลว่าเครื่องบินตกลงมาในลักษณะเกือบจะเป็นแนวดิ่ง ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านจัดสรร 

          สำหรับเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้นับว่าเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวที่รุนแรงที่สุดของฝรั่งเศส โดยไม่นับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินพาณิชย์ 

          ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ส ว่าขณะที่เขาขับรถผ่าน เห็นว่าเครื่องบินเบี่ยงออกไปทางขวา เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติ แม้เขาไม่ได้เห็นตอนที่เครื่องตก เนื่องจากมีคันดินข้างถนนบังสายตา แต่เขาได้ยินเสียงตอนเกิดเหตุ เมื่อเขามาถึงจุดเกิดเหตุก็พยายามจะช่วยดับไฟจากซากเครื่องบินที่กำลังลุกไหม้ 

          "เราเห็นทันทีว่ามันจบลงแล้ว เห็นว่าทุกคนเสียชีวิตในทันที ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ชัดเจนว่าแรงกระแทกนั้นรุนแรงเกินกว่าจะมีผู้รอดชีวิต" 

          ด้าน แอร์เว เฟรอน นายกเทศมนตรีเมืองตงแบลน ระบุว่า เครื่องบินตกลงมาจากฟ้าในลักษณะที่อธิบายไม่ได้โดยสิ้นเชิง และยังเร็วเกินไปที่จะหาคำอธิบายในตอนนี้ ส่วนเรื่องสภาพอากาศจะเกี่ยวหรือไม่ เขาก็ยังตอบไม่ได้ทั้งนั้น 



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC
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แก๊งพยาบาลชวนไปโดดร่ม เครื่องบินตก ดับ 11 ครอบครัวช็อกเห็นต่อหน้า อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2569 เวลา 17:30:14 5,114 อ่าน
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