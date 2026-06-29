เปิดเงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. รับค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่ อยู่ในตำแหน่งได้กี่สมัย ?

ผู้ว่าฯ กทม. ดำรงตำแหน่งได้กี่ปี และอยู่ติดต่อกันได้กี่สมัย ? วันนี้พาไขคำตอบ พร้อมย้อนดูรายชื่ออดีตผู้ว่าฯ กทม. ที่เคยคว้าชัย 2 สมัย รวมถึงเปิดเงินเดือนผู้ว่าฯ กทม. ได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสองตำแหน่งล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
หน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. คือ การบริหารและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจราจร การรักษาความสะอาด การสาธารณสุข การผังเมือง ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ ส.ก. มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เสนอแนะนโยบาย และร่วมออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร
กฎหมายยังระบุเพิ่มเติมว่า หากผู้ว่าฯ กทม. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบ 4 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นับเป็น 1 วาระเช่นกัน และเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระติดต่อกันแล้ว จะต้องเว้นวรรคเป็นเวลา 4 ปี นับจากวันที่พ้นตำแหน่ง จึงจะสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก
ส่วน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองเป็น 50 เขต จึงมี ส.ก. ทั้งหมด 50 คน เขตละ 1 คน โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีเช่นเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
- พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ล่าสุดคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 72,060 บาท เงินเพิ่ม 41,500 บาท รวม 113,560 บาทต่อเดือน
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 69,570 บาท เงินเพิ่ม 20,750 บาท รวม 90,320 บาทต่อเดือน
- ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 43,490 บาท เงินเพิ่ม 8,800 บาท รวม 52,290 บาทต่อเดือน
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เงินเดือน 44,700 บาท เงินเพิ่ม 3,750 บาท รวม 48,450 บาทต่อเดือน
- เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 35,750 บาท เงินเพิ่ม 2,200 บาท รวม 37,950 บาทต่อเดือน
- เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือน 35,750 บาท เงินเพิ่ม 2,200 บาท รวม 37,950 บาทต่อเดือน
โดยสรุป
- ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครคือ ผู้ว่าฯ กทม. ค่าตอบแทนเงินเดือนที่ได้รับรวม 113,560 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 5,450,880 บาท
- รองลงมาคือ รองผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับ 90,320 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 4,335,360 บาท
- ขณะที่ ส.ก. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขต ได้รับค่าตอบแทนรวม 48,450 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 2,325,600 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหลายคนตั้งคำถามว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับเลือกตั้งสามารถดำรงตำแหน่งได้นานแค่ไหน และมีกฎหมายกำหนดจำนวนวาระไว้หรือไม่ รวมถึงประเด็นที่ว่า ผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงทีมผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละเท่าไร โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสองตำแหน่งล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
หน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. คือ การบริหารและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจราจร การรักษาความสะอาด การสาธารณสุข การผังเมือง ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ ส.ก. มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร เสนอแนะนโยบาย และร่วมออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร
สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 กำหนดให้ ผู้ว่าฯ กทม. มีวาระคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
กฎหมายยังระบุเพิ่มเติมว่า หากผู้ว่าฯ กทม. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบ 4 ปี ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นับเป็น 1 วาระเช่นกัน และเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระติดต่อกันแล้ว จะต้องเว้นวรรคเป็นเวลา 4 ปี นับจากวันที่พ้นตำแหน่ง จึงจะสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก
ส่วน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองเป็น 50 เขต จึงมี ส.ก. ทั้งหมด 50 คน เขตละ 1 คน โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีเช่นเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
หากย้อนดูประวัติการเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร จะพบว่ามีผู้ว่าฯ กทม. เพียงไม่กี่คนที่สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้ถึง 2 สมัย ได้แก่
- พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
- อภิรักษ์ โกษะโยธิน
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ล่าสุดคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
สำหรับประเด็นที่หลายคนอาจสงสัยว่า ผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงทีมผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละเท่าไร มีรายละเอียดดังนี้
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 72,060 บาท เงินเพิ่ม 41,500 บาท รวม 113,560 บาทต่อเดือน
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 69,570 บาท เงินเพิ่ม 20,750 บาท รวม 90,320 บาทต่อเดือน
- ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 43,490 บาท เงินเพิ่ม 8,800 บาท รวม 52,290 บาทต่อเดือน
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เงินเดือน 44,700 บาท เงินเพิ่ม 3,750 บาท รวม 48,450 บาทต่อเดือน
- เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือน 39,710 บาท เงินเพิ่ม 4,400 บาท รวม 44,110 บาทต่อเดือน
- ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือน 35,750 บาท เงินเพิ่ม 2,200 บาท รวม 37,950 บาทต่อเดือน
- เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เงินเดือน 35,750 บาท เงินเพิ่ม 2,200 บาท รวม 37,950 บาทต่อเดือน
โดยสรุป
- ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครคือ ผู้ว่าฯ กทม. ค่าตอบแทนเงินเดือนที่ได้รับรวม 113,560 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 5,450,880 บาท
- รองลงมาคือ รองผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับ 90,320 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 4,335,360 บาท
- ขณะที่ ส.ก. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละเขต ได้รับค่าตอบแทนรวม 48,450 บาทต่อเดือน หากครบวาระ 4 ปี จะได้เงิน 2,325,600 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์