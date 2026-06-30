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สนามบินสุวรรณภูมิ แจงขั้นตอนตรวจ ยาเสพติดผ่านไทยไปได้ยังไง หลังแอร์ฯ ไทยถูกจับ

          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกหนังสือชี้แจงขั้นตอนการตรวจสัมภาระ หลังมีข่าวพนักงานสายการบินไทยถูกจับขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย

สนามบินสุวรรณภูมิ


          วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือ ครั้งที่ 28/2569 ชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย

          ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัว ภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า สัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่า "ไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิด" สัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงขึ้นอากาศยานต่อไป

          ทั้งนี้ ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอกซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติ (Explosive Detection System: EDS) ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทสภ. ได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวด ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task Force: AITF) ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. กรมศุลกากร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวน ข่าวกรอง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้น

สนามบินสุวรรณภูมิ
ภาพจาก Gumpanat / shutterstock.com

          ทั้งนี้ ทสภ. น้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ที่ผ่านมา ทสภ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยในช่วงปี 2568 จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวมกว่า 23 ราย ของกลางยาเสพติดรวม 211 กิโลกรัม

          ทสภ. ขอยืนยันว่า พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไป






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