รูปปั้นเมสซี่ยักษ์ลุดฮือฮา กลายเป็นไวรัล เหตุถ้วยรางวัลบอลโลก มันแปลก ๆ ไหม ?

ผุดรูปปั้นเมสซี่ยักษ์ ทำจากเหล็กกล้า สูงตระหง่าน 25 เมตร แต่กลับเป็นไวรัล คนสะดุดตาถ้วยรางวัล เกิดเป็นภาพแปลก...เหตุวางไว้ตำแหน่งนี้
ยังคงทำผลงานและสร้างสติถิอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ลิโอเนล เมสซี่ (Lionel Messi) ดาวเตะวัย 39 ปี กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ซึ่งไม่เพียงแค่จะเป็นขวัญใจแฟนบอลทั่วโลก แต่เขายังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนมากมาย
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (26 มิถุนายน 2569) เดอะเทเลกราฟ เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชมดาวเตะรายนี้ ภายในเมือง Cutral Có ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ห่างไกลในแคว้นปาตาโกเนีย ประเทศอาร์เจนตินา ได้มีการสร้างรูปปั้น ลิโอเนล เมสซี่ ขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 25 เมตร โดยฝีมือของศิลปินท้องถิ่น นับว่าเป็นรูปปั้นที่เมสซี่ที่สูงที่สุดขณะนี้
รูปปั้นที่ทำจากเหล็กกล้า 70 ตันนี้ แสดงท่าทางของเมสซี่ที่คุกเข่า ยกมือข้างหนึ่งขึ้นชี้ฟ้า ลักษณะเหมือนการฉลองหลังทำประตู แต่สิ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนสะดุดตาจนรูปปั้นนี้กลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ก็คือตำแหน่งของถ้วยรางวัลฟุตบอลโลก ที่นำมาตั้งอยู่ด้านหน้า...บริเวณขาหนีบของรูปปั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Municipalidad de Cutral Co
ภาพที่ปรากฏแม้จะดูยิ่งใหญ่ แต่ตำแหน่งของถ้วยรางวัลทำเอาหลายคนอดขมวดคิ้วไม่ได้ อีกทั้งภาพของรูปปั้นนี้ยังกลายมาเป็นไวรัลที่เรียกเสียงขบขันไม่น้อย
ด้าน อัลโด เบรอยซา ประติมากรท้องถิ่นวัย 61 ปี ผู้สร้างรูปปั้นนี้ เผยว่า เมสซี่เป็นเหมือนกับทูตของอาร์เจนตินา สำหรับเขาแล้ว งานชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเขา ไม่ใช่แค่ในฐานะศิลปิน แต่ในฐานะของชาวอาร์เจนตินาคนหนึ่ง
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco
ภาพจาก Instagram municipality of Cutralco