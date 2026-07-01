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ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ทั้งที่อยู่แค่ ม.1 เจอชื่อก็กินขาด เข้ากับวิชาเลข

          ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ทั้งที่เพิ่งอยู่แค่ ม.1 เจอแค่ชื่อก็ตึงแล้ว ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่ง อยากให้รัฐสนับสนุนคนแบบนี้

คณิตศาสตร์

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ มีการประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ซึ่งพอเห็นชื่อทีมชนะแล้ว รู้ทันทีว่าเก่งแต่เกิด ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งแล้ว

คณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ

          สำหรับชื่อที่ว่านั้นคือ ด.ช.แคลคูรัตน์ กับ ด.ช.พีทาโกรัตน์ ชั้น ม. 1 ที่เป็นคู่แฝดด้วยกันทั้งคู่ ทำให้เรื่องนี้มีคนแชร์เป็นพันครั้ง ตึงตั้งแต่ชื่อจริง ๆ

คณิตศาสตร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ


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ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ทั้งที่อยู่แค่ ม.1 เจอชื่อก็กินขาด เข้ากับวิชาเลข โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:02:24 22,370 อ่าน
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