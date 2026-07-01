ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ทั้งที่อยู่แค่ ม.1 เจอชื่อก็กินขาด เข้ากับวิชาเลข

ไวรัลคู่แฝดชนะเลิศคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ทั้งที่เพิ่งอยู่แค่ ม.1 เจอแค่ชื่อก็ตึงแล้ว ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่ง อยากให้รัฐสนับสนุนคนแบบนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ มีการประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ซึ่งพอเห็นชื่อทีมชนะแล้ว รู้ทันทีว่าเก่งแต่เกิด ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ
สำหรับชื่อที่ว่านั้นคือ ด.ช.แคลคูรัตน์ กับ ด.ช.พีทาโกรัตน์ ชั้น ม. 1 ที่เป็นคู่แฝดด้วยกันทั้งคู่ ทำให้เรื่องนี้มีคนแชร์เป็นพันครั้ง ตึงตั้งแต่ชื่อจริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณิตศาสตร์โรงเรียนบึงกาฬ