วงจรปิดชัด 4 เด็กซน ปีนรถเฟอร์รารี่ 17 ล้าน เจอค่าซ่อมเป็นแสน พ่อแม่ขอจ่ายหลักพัน

งานงอก แก๊งเด็ก 4 คน ปีนรถเฟอร์รารี่ เหยียบกันสนุกจนเป็นรอย เจ้าของเรียกค่าซ่อม 1.4 แสน พ่อแม่เด็กขอจ่ายแค่พันนิด ๆ คนวิจารณ์สนั่น อย่าเอาเด็กมาอ้าง
ภาพจาก Weibo
เป็นที่ชัดเจนว่าช่วงที่เด็ก ๆ มาปีนรถเล่นกันนั้น ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ในบริเวณนั้น สุดท้ายก็ทิ้งความเสียหายไว้ไม่น้อย ทั้งรอยบุบ รอยขีด ซึ่งหากเข้าศูนย์น่าจะมีค่าซ่อมสูงถึง 100,000 หยวน (ราว 490,000 บาท)
ภาพจาก Weibo
แต่เมื่อเห็นว่าคู่กรณีเป็นเด็ก เขาเองก็เป็นพ่อคน ดังนั้น แทนที่จะนำรถเข้าศูนย์ใหญ่ที่มีค่าซ่อมแพงมาก เขาเลือกที่จะนำรถไปซ่อมที่อู่ทั่วไป ซึ่งจะใช้อะไหล่จากที่อื่นมาทดแทนอะไหล่ศูนย์ รวมค่าชิ้นส่วนและค่าทำสี ตกเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 29,360 หยวน (ราว 143,000 บาท)
ภาพจาก Weibo
ที่หนักยิ่งกว่านั้นคือ ฝั่งพ่อแม่ไม่ยอมพาลูก ๆ มาขอโทษเจ้าของรถเลย สุดท้ายทางเจ้าของรถจึงยืนกรานว่า เขาต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมตามจริงเท่านั้น แต่หากฝั่งพ่อแม่เด็กไม่ยินยอม เขาก็คงต้องใช้กฎหมายมาเรียกเงินชดเชยเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง
เจ้าของรถยืนยันว่า เขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียกค่าเสียหายสูงเกินจริง แค่ต้องการให้รถได้รับการซ่อมจนกลับคืนสู่สภาพเดิมเท่านั้น โดยมีการประเมินจากศูนย์ทางการ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมย้ำว่าแม้เด็ก ๆ จะยังเด็ก พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบในการดูแลและอบรมลูก ๆ เพื่อไม่ให้การเล่นซนของเด็ก ๆ ทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย หรือทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงจากการปีนขึ้นไปบนหลังคารถ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลจีน หลังมีการเผยคลิปวงจรปิดของเด็กชาย 4 คน ที่ขึ้นไปเล่นซนบนรถซูเปอร์คาร์มูลค่า 3.6 ล้านหยวน (ราว 17 ล้านบาท) ที่จอดอยู่ในลานจอดรถกลางแจ้ง ภายในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จนรถเป็นรอย มีความเสียหายหลายจุด แต่เมื่อเจ้าของรถจะเรียกร้องค่าเสียหาย พ่อแม่เด็กกลับขอจ่ายเพียงพันกว่าบาทเท่านั้น
ภาพจาก Weibo
จากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเด็กชาย 4 คน ปีนเล่นบนรถเฟอร์รารี่สีแดง โดยที่ในมือของเด็ก ๆ ยังถือไม้ท่อนยาวมาด้วย เด็กกลุ่มนี้ผลัดกันปีนขึ้นไปเหยียบบนหลังคารถ กระทืบเท้าไปมา และสไลด์ลงมาบริเวณฝากระโปรงหน้ารถ จนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีกล้อง ก็ร้องตกใจว่า "จบเห่แล้ว"
เป็นที่ชัดเจนว่าช่วงที่เด็ก ๆ มาปีนรถเล่นกันนั้น ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ในบริเวณนั้น สุดท้ายก็ทิ้งความเสียหายไว้ไม่น้อย ทั้งรอยบุบ รอยขีด ซึ่งหากเข้าศูนย์น่าจะมีค่าซ่อมสูงถึง 100,000 หยวน (ราว 490,000 บาท)
ภาพจาก Weibo
รายงานเผยว่า ตอนที่เกิดเหตุเจ้าของรถไปทำธุระอยู่ต่างเมือง เลยจอดรถทิ้งไว้ตรงที่ประจำ และเพิ่งจะทราบเรื่องตอนกลับมา โดยเมื่อเห็นว่ารถเกิดความเสียหาย เขาก็เรียกตำรวจมาทันที และให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินค่าซ่อม
แต่เมื่อเห็นว่าคู่กรณีเป็นเด็ก เขาเองก็เป็นพ่อคน ดังนั้น แทนที่จะนำรถเข้าศูนย์ใหญ่ที่มีค่าซ่อมแพงมาก เขาเลือกที่จะนำรถไปซ่อมที่อู่ทั่วไป ซึ่งจะใช้อะไหล่จากที่อื่นมาทดแทนอะไหล่ศูนย์ รวมค่าชิ้นส่วนและค่าทำสี ตกเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 29,360 หยวน (ราว 143,000 บาท)
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ตาม ฝั่งพ่อแม่ของเด็ก ๆ กลับไม่เต็มใจที่จะชดใช้นัก โดยบอกว่าจะจ่ายให้เพียงแค่ 200-300 หยวนเท่านั้น (ราว 980-1,400 บาท) ก่อนจะยอมเพิ่มให้เป็น 5,000 หยวน (ราว 24,000 บาท) แต่ก็ยังห่างไกลกับค่าซ่อมจริง ๆ อยู่มาก แม้ทางตำรวจจะนัดไกล่เกลี่ยถึง 2 ครั้ง ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ตกลงกันได้
ที่หนักยิ่งกว่านั้นคือ ฝั่งพ่อแม่ไม่ยอมพาลูก ๆ มาขอโทษเจ้าของรถเลย สุดท้ายทางเจ้าของรถจึงยืนกรานว่า เขาต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมตามจริงเท่านั้น แต่หากฝั่งพ่อแม่เด็กไม่ยินยอม เขาก็คงต้องใช้กฎหมายมาเรียกเงินชดเชยเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง
เจ้าของรถยืนยันว่า เขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียกค่าเสียหายสูงเกินจริง แค่ต้องการให้รถได้รับการซ่อมจนกลับคืนสู่สภาพเดิมเท่านั้น โดยมีการประเมินจากศูนย์ทางการ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมย้ำว่าแม้เด็ก ๆ จะยังเด็ก พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบในการดูแลและอบรมลูก ๆ เพื่อไม่ให้การเล่นซนของเด็ก ๆ ทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย หรือทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงจากการปีนขึ้นไปบนหลังคารถ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์นี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนบอกเลยว่า คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรอ้างว่า "เด็กยังไม่รู้เรื่องอะไร" เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ในกรณีเช่นนี้เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายและความรับผิดชอบของพ่อแม่เด็กโดยตรง
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, Hk01