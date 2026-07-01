บีบหัวใจ นักเตะสูญเสียภรรยาจากแผ่นดินไหว ใช้ตัวปกป้องลูกน้อย - อีกคนรู้ข่าวเศร้า เสีย 3 ชีวิต

บีบหัวใจ 2 นักเตะ สูญเสียครอบครัวจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ลูคัส เตรโฮ เสียภรรยา-ลูก 2 คน หลังประกาศตามหา ฝ่าย เฮกตอร์ เบโย เศร้า ภรรยาใช้ตัวเองเป็นโล่ ปกป้องลูกน้อยจนลมหายใจสุดท้าย
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ NBC NEWS รายงานเรื่องราวสะเทือนใจ เมื่อ ลูคัส เตรโฮ (Lucas Trejo) นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา วัย 38 ปี ของสโมสรสปอร์ต มาริติโม เด ลา กวาอิรา (Sport Marítimo de La Guaira) ต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ซึ่งคร่าชีวิตภรรยาและลูก ๆ ที่ยังเล็กของเขาไป
รายงานเผยว่า หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนที่เวเนซุเอลา เมื่อคืนวันพุธที่ 24 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ลูคัส เตรโฮ ได้ออกมาประกาศตามหาครอบครัวของเขาผ่านทางโซเชียลมีเดีย และเผยกับสื่อว่า บ้านของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในรัฐลากวยรา ซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุด พังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหว ขณะนั้นเขากำลังลงแข่งไกลจากบ้าน จึงรีบกลับไปเช็กดูคนในครอบครัวว่ายังโอเคกันอยู่ไหม ก่อนจะพบว่าอาคารที่ครอบครัวอยู่พังลงมาแล้ว
ภาพจาก Instagram lucastrejo_lt
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือใด ๆ เขาจึงต้องขุดซากอาคารด้วยมือเปล่าเพื่อตามหาลูกกับภรรยา แม้ต่อมาจะมีเครื่องจักรหนึ่งมาถึงพื้นที่ แต่มันก็เล็กเกินกว่าจะยกชิ้นส่วนใหญ่ ๆ ได้
ต่อมาเขายังพยายามไปตามหาลูกชายคนเล็กที่โรงพยาบาล หลังมีข่าวลือว่ามีเด็กรอดชีวิตจากอาคาร "ผมไม่รู้เลยว่าครอบครัวผมอยู่ที่ไหน ผมกำลังตามหาพวกเขา แต่ผมไม่รู้อะไรเลย" เตรโฮ เผยอย่างใจสลาย
อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางสโมสรของเขาได้ออกมายืนยันว่า ภรรยาของเตรโฮ รวมถึงลูกชายและลูกสาว ได้เสียชีวิตแล้ว พร้อมไว้อาลัยต่อการจากไปของสมาชิกในครอบครัวนักเตะผู้เป็นที่รัก
อย่างไรก็ตาม ลูคัส เตรโฮ ไม่ใช่นักฟุตบอลเพียงคนเดียวที่เผชิญความสูญเสียจากแผ่นดินไหว โดยเพื่อนร่วมทีมของเขา เฮกตอร์ เบโย (Héctor Bello) ก็สูญเสียภรรยาที่ใช้ร่างของตัวเองปกป้องลูกน้อยไว้เช่นกัน โดยมีการเปิดเผยว่าในขณะที่อาคารกำลังถล่มลงมา ผู้เป็นแม่ได้เข้าไปโอบกอดและใช้ร่างกายเป็นโล่ ปกป้องลูกสาววัย 1 ขวบ
ภาพจาก Instagram hectorbello_02
เฮกตอร์ เบโย เผยถึงความสูญเสียครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรม พร้อมระบุด้วยว่า "แม้จะแสนเจ็บปวด แต่พ่อก็รู้ดีว่าหากแม่มีเวลาสัก 1 นาทีที่จะบอกอะไรพ่อ แม่คงบอกให้พ่อปกป้องลูกด้วยชีวิตเหมือนอย่างที่แม่ทำ และอย่าลืมซื้อกล้วยที่ลูกชอบมาให้ลูกด้วย"
อนึ่ง มหันตภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,400 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บร่วม 3,150 คน ขณะที่อีกหลายหมื่นชีวิตยังคงสูญหายท่ามกลางความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิต
ด้าน ฮอร์เก โรดริเกซ ประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลา กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (28 มิถุนายน) ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีในการช่วยเหลือผู้คนที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
ขณะที่ เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ย้ำว่า ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป หลังจากพบผู้รอดชีวิต 33 คน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าจะยังไม่สั่งระงับปฏิบัติการกู้ภัยในตอนนี้
ภาพจาก Instagram lucastrejo_lt
ภาพจาก Instagram hectorbello_02
ภาพจาก Instagram hectorbello_02
ขอบคุณข้อมูลจาก NBC NEWS