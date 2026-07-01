HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บิ๊กซี โคราช 1 ปิดสาขาอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 30 ปี ด้วยเหตุผลเดียว คนอาลัย

          บิ๊กซี โคราช 1 ปิดสาขาอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเปิดให้บริการมา 30 ปีเป๊ะ ส่วนเหตุผลที่ต้องปิดกิจการ มีเพียงเหตุผลเดียว คนร่วมอาลัย

บิ๊กซี โคราช 1 ประกาศปิดสาขา

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการโพสต์อำลา อาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาโคราช 1 ที่ปิดตัวลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยที่ก่อนหน้านี้ ทางห้างสรรพสินค้ามีการขายของลดกระหน่ำอย่างหนัก

บิ๊กซี โคราช 1 ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T Na Nongkhai

          สำหรับบิ๊กซี โคราช 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2539 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี ส่วนสาเหตุที่ห้างต้องปิดสาขานี้ เป็นเพราะว่า ไม่ได้ต่อสัญญาเช่า ส่วนพื้นที่ดังกล่าวทางเจ้าของที่ดินจะเอาไปทำอะไร ต้องรอดูกันอีกครั้ง

บิ๊กซี โคราช 1 ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mark Neung Wuttisak


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บิ๊กซี โคราช 1 ปิดสาขาอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 30 ปี ด้วยเหตุผลเดียว คนอาลัย โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:38:43 76,543 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย