บิ๊กซี โคราช 1 ปิดสาขาอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 30 ปี ด้วยเหตุผลเดียว คนอาลัย

บิ๊กซี โคราช 1 ปิดสาขาอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเปิดให้บริการมา 30 ปีเป๊ะ ส่วนเหตุผลที่ต้องปิดกิจการ มีเพียงเหตุผลเดียว คนร่วมอาลัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการโพสต์อำลา อาลัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาโคราช 1 ที่ปิดตัวลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยที่ก่อนหน้านี้ ทางห้างสรรพสินค้ามีการขายของลดกระหน่ำอย่างหนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T Na Nongkhai
สำหรับบิ๊กซี โคราช 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2539 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี ส่วนสาเหตุที่ห้างต้องปิดสาขานี้ เป็นเพราะว่า ไม่ได้ต่อสัญญาเช่า ส่วนพื้นที่ดังกล่าวทางเจ้าของที่ดินจะเอาไปทำอะไร ต้องรอดูกันอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mark Neung Wuttisak