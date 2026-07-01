ตระกูลภิรมย์ภักดี ให้สภาครอบครัว ติดตามกรณี ทราย สก๊อต - ชี้ พาย สุนิษฐ์ ลาออกแล้ว

ตระกูลภิรมย์ภักดี ออกแถลงการณ์กรณี ทราย สก๊อต สภาครอบครัวจ่อตั้งสำนักงาน ติดตามเรื่อง ชี้ สุนิษฐ์ สก๊อต ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารแล้ว มีผลทันที
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตระกูลภิรมย์ภักดี ออกคำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในนามของตระกูล เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และ คุณสิรณัฐ สก๊อต (ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร) โดยระบุว่า
ตระกูลภิรมย์ภักดีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต และขอยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนและแน่วแน่ในการไม่ยอมรับการกระทำอันเป็นการละเมิด การคุกคาม หรือความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย การใช้วาจารุนแรง การข่มขู่ การบีบบังคับ หรือการกระทำใด ๆ ที่บั่นทอนสิทธิ ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี หรือความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ตระกูลฯ ตระหนักดีว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องร้ายแรง และจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อน ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความเคารพต่อบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ โดยตระกูลฯ รับทราบถึงความกังวลของสาธารณชนต่อกรณีดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะให้เรื่องนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และโดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ตระกูลฯ เห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อพิพาท ตลอดจนการพิจารณาความผิดตามกฎหมายควรเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อกังขา รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม คุณสุนิษฐ์ สก๊อต จึงได้ลาออกโดยมีผลทันที จากตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งกรรมการ บทบาทในการดำเนินงาน และหน้าที่ในการเป็นผู้แทนในกิจการทั้งหมดของตระกูลฯ ทั้งนี้ จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของตระกูลฯ ต่อกรณีดังกล่าว สภาครอบครัวของตระกูลฯ ร่วมกับที่ปรึกษาอิสระของสภาครอบครัว จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นกลาง โดยตระกูลฯ มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิของตนผ่านช่องทางทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลี่ยที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ตระกูลฯ และคุณสิรณัฐ สก๊อต มีกำหนดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันหลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 (ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดรับฟังการไกล่เกลี่ย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการเยียวยาร่วมกันในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งสภาครอบครัวอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสำนักงานครอบครัวเพื่อติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมในทุก ๆ กรณี และตระกูลฯ จะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
นอกจากนี้ ตระกูลฯ ขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่า สัญญาที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นถือเป็นเอกสารภายในครอบครัวของคุณจีรานุช และบุตรชาย ได้แก่ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต และคุณสิรณัฐ สก๊อต โดยมีเครือญาติที่เกี่ยวข้องของครอบครัวของคุณจีรานุชลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เคยรับทราบ รับรอง หรือมีส่วนร่วมจากสมาชิกครอบครัวในสายสกุลอื่น ซึ่งได้แก่ สายสกุลอีกสองสายสกุลแต่อย่างใด
ด้วยเหตุนี้ ตระกูลฯ ขอให้ทุกฝ่ายเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และงดเว้นการนำข้อพิพาทไปเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือการเปิดเผยข้อมูลฝ่ายเดียว อันอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของกระบวนการหรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตระกูลฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับความเข้าใจ ความอดทน และเจตนารมณ์อันดีตลอดระยะเวลาที่กระบวนการต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ตระกูลฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวผ่านกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เป็นอิสระ และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงและคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงหลักการด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ซึ่งตระกูลฯ ยึดถือมาโดยตลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า