ไทยยืนหนึ่งเอเชีย ติดอันดับโลก ประเทศน่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดดเด่นสุดด้านไหนบ้าง

สื่อระดับโลก จัดให้ไทยเป็น อันดับ 1 ของเอเชีย และ อันดับ 9 ของโลก สำหรับประเทศที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตหลังเกษียณ พร้อมเผยจุดแข็งที่ทำให้ต่างชาติเลือกไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026 ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ด้วยคะแนนรวม 80.0 คะแนน สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลก ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณสุข ค่าครองชีพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย
ดัชนีดังกล่าวประเมินจาก 7 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย วีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณ ค่าครองชีพ การพัฒนาและธรรมาภิบาล สภาพภูมิอากาศ ระบบสาธารณสุข และความเหมาะสมในการใช้ชีวิต (Affinity Rating) โดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้สื่อข่าว และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริง
สำหรับประเทศไทย ได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพ (Cost of Living) สูงถึง 96 คะแนน สะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ ขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาล (Development & Governance) ได้ 84 คะแนน แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนด้านระบบสาธารณสุข ได้ 79 คะแนน ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณ ที่ได้ 79 คะแนน ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลก
ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก โดยเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และการแพทย์มูลค่าสูง ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย เพื่อรองรับทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาค
การที่ International Living จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุ สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านค่าครองชีพที่คุ้มค่า คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณสุข และการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับบริการด้านสุขภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมเวลเนสและการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเกษียณอายุ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เพิ่มการลงทุน และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก NBT Connext