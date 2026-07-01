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ส่องเงินเดือน แอร์โฮสเตส - สจวร์ด สายการบินดัง ๆ รายได้เท่าไหร่ ปัจจัยอะไรที่มีผล

          แอร์โฮสเตส - สจวร์ด มีรายได้เท่าไหร่ สูงจริงหรือไม่ เปิดข้อมูลรายได้คร่าว ๆ ของลูกเรือสายการบินดัง ย้ำมีหลายปัจจัยส่งผลต่อรายได้ แต่ละคนไม่เท่ากัน

แอร์โฮสเตส - สจวร์ด เงินเดือนเท่าไหร่

          เป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน สำหรับการทำงานในแวดวงการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือที่เรียกกันว่า แอร์โฮสเตส - สจวร์ด ซึ่งแม้จะเป็นงานบริการที่ต้องเดินทางอยู่ตลอด แต่ก็แลกมากับเงินเดือนที่สูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ อาชีพ ซึ่งหลายคนก็คงอยากรู้ว่า อาชีพแอร์โฮสเตส - สจวร์ด ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ได้ค่าตอบแทนสูงจริงหรือไม่

โครงสร้างรายได้ของ แอร์โฮสเตส - สจวร์ด

          ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับโครงสร้างรายได้ของ แอร์โฮสเตส - สจวร์ด โดยรายได้ของอาชีพแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความอาวุโส ประสบการณ์ ประเภทของสายการบิน จำนวนชั่วโมงบิน รวมถึงประเภทของเครื่องบินด้วย โดยมีโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย

          - เงินเดือน

          - ค่าบินคิดตามรายชั่วโมง

          - ค่าพักค้างต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

          - ค่าสวัสดิการ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซักรีด ค่าภาษา

แอร์โฮสเตส - สจวร์ด มีรายได้เท่าไหร่

          สำหรับรายได้ของ แอร์โฮสเตส - สจวร์ด แต่ละคน รวมถึงแต่ละสายการบินนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตารางบิน ซึ่งจากข้อมูลของ KTC เมื่อปี 2567 ได้เผยข้อมูลรายได้ของแต่ลูกเรือละสายการบินโดยประมาณ ดังนี้

          - เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) 50,000 - 80,000+ บาท

          - สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) 80,000 - 110,000 บาท

          - บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 70,000 - 100,000 บาท

          - การบินไทย (Thai Airways) 45,000 - 60,000 บาท

          - แอร์เอเชีย (Air Asia) 65,000 - 75,000 บาท

          - ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) 50,000 - 70,000 บาท

          - นกแอร์ (Nok Air) 50,000 - 70,000 บาท

          - ไทยเวียตเจ็ตแอร์ (Thai VietJetAir) 50,000 บาท

          - คูเวตแอร์ไลน์ (Kuwait Airlines) 80,000 บาท

          - โอมานแอร์ (Oman Air) 70,000 - 80,000 บาท

          - เอมิเรตส์ (Emirates Airline) 80,000 - 110,000 บาท

          ทั้งนี้ แต่ละสายการบินต่างก็มีจุดเด่นและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนประกอบการตัดสินใจ



ขอบคุณข้อมูลจาก KTC
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ส่องเงินเดือน แอร์โฮสเตส - สจวร์ด สายการบินดัง ๆ รายได้เท่าไหร่ ปัจจัยอะไรที่มีผล โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:15:12 1,549 อ่าน
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