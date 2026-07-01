ชาบูเจ้าดัง ปิดอีกสาขา วันที่ 31 ก.ค. 69 หลังเปิดมานานถึง 10 ปี จำใจยุติเส้นทาง

ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม 3 ประกาศปิดร้าน หลังจากเปิดมานานถึง 10 ปี ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำ เปิดวันสุดท้าย 31 กรกฎาคม 2569
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3 MS Siam Tower มีการโพสต์ประกาศเรื่องที่ทำใจได้ยาก เพราะร้านต้องปิดร้าน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หลังจากเปิดมาได้ 10 ปี มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
วันนี้ อาโก จะต้องมาประกาศ เรื่องที่ทำใจยาก ที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต…10 ปีแห่งการเดินทางของ Shabugo พระราม 3
2016-2026
หากย้อนกลับไปในปี 2016 วันที่ร้านเล็ก ๆ แห่งนี้เริ่มต้นขึ้น เราไม่เคยรู้เลยว่าการเดินทางจะยาวนานถึง 10 ปี และจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนมากมายขนาดนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Shabugo พระราม 3 ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความทรงจำ และรอยยิ้มของลูกค้าหลาย ๆ คน
เราได้เห็นการนัดพบของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ได้เห็นคู่รักที่มาฉลองวันสำคัญ ได้เห็นครอบครัวที่พาลูกเล็ก ๆ มาทานอาหารด้วยกัน และบางครอบครัวที่เราได้เห็นลูก ๆ เติบโตขึ้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
สำหรับเรา สิ่งเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงของการเปิดร้านอาหาร
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พบกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
มีทั้งลูกค้าที่รักและสนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรก ลูกค้าที่คอยบอกต่อ ช่วยแนะนำ และกลับมาเยี่ยมเยียนกันเสมอ
และก็มีลูกค้าบางท่านที่อาจเคยผิดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเรา
ไม่ว่าจะเป็นใคร เราอยากขอบคุณจากหัวใจ เพราะทุกคำชม ทุกคำติ ทุกการสนับสนุน และทุกบทเรียน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตมาได้จนถึงวันนี้
หากตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เราเคยทำผิดพลาดในเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การบริการ หรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ เราขออภัยจากใจจริง
เราอาจไม่ใช่ร้านที่สมบูรณ์แบบ แต่เราเชื่อเสมอว่าในทุกวัน เราพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว
วันนี้ การเดินทางของ Shabugo พระราม 3 กำลังเดินทางมาถึงบทสุดท้าย
แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลา
สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่การปิดร้าน
แต่คือการไม่ได้พบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และลูกค้าทุกท่านเหมือนที่เคยอีกต่อไป
พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสยู่ในช่วงชีวิตของใครหลายคน และขอบคุณที่หลายคนก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราเช่นกัน
ขอบคุณสำหรับทุกมื้ออาหาร
ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำ
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
และขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางกับเรามาตลอด 10 ปี
แม้วันนี้เราจะต้องกล่าวคำลา แต่ความทรงจำดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ
แล้วสักวันหนึ่ง หากโชคชะตาพาให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง
เราหวังว่าจะได้กล่าวคำว่า…ยินดีต้อนรับกลับบ้าน
ด้วยความรักและความขอบคุณจากหัวใจ มาร่วมส่งท้ายกัน นะคะ
Shabugo พระราม3
ด้านลูกค้าต่างโพสต์แสดงความเสียดาย เพราะการเปิดกิจการมา 10 ปี ก็ต้องสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าไม่น้อยเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3 MS Siam Tower มีการโพสต์ประกาศเรื่องที่ทำใจได้ยาก เพราะร้านต้องปิดร้าน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 หลังจากเปิดมาได้ 10 ปี มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
วันนี้ อาโก จะต้องมาประกาศ เรื่องที่ทำใจยาก ที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต…10 ปีแห่งการเดินทางของ Shabugo พระราม 3
2016-2026
หากย้อนกลับไปในปี 2016 วันที่ร้านเล็ก ๆ แห่งนี้เริ่มต้นขึ้น เราไม่เคยรู้เลยว่าการเดินทางจะยาวนานถึง 10 ปี และจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนมากมายขนาดนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Shabugo พระราม 3 ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความทรงจำ และรอยยิ้มของลูกค้าหลาย ๆ คน
เราได้เห็นการนัดพบของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ได้เห็นคู่รักที่มาฉลองวันสำคัญ ได้เห็นครอบครัวที่พาลูกเล็ก ๆ มาทานอาหารด้วยกัน และบางครอบครัวที่เราได้เห็นลูก ๆ เติบโตขึ้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
สำหรับเรา สิ่งเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงของการเปิดร้านอาหาร
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พบกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
มีทั้งลูกค้าที่รักและสนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรก ลูกค้าที่คอยบอกต่อ ช่วยแนะนำ และกลับมาเยี่ยมเยียนกันเสมอ
และก็มีลูกค้าบางท่านที่อาจเคยผิดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเรา
ไม่ว่าจะเป็นใคร เราอยากขอบคุณจากหัวใจ เพราะทุกคำชม ทุกคำติ ทุกการสนับสนุน และทุกบทเรียน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตมาได้จนถึงวันนี้
หากตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เราเคยทำผิดพลาดในเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การบริการ หรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ เราขออภัยจากใจจริง
เราอาจไม่ใช่ร้านที่สมบูรณ์แบบ แต่เราเชื่อเสมอว่าในทุกวัน เราพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว
วันนี้ การเดินทางของ Shabugo พระราม 3 กำลังเดินทางมาถึงบทสุดท้าย
แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่ง แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลา
สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่การปิดร้าน
แต่คือการไม่ได้พบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และลูกค้าทุกท่านเหมือนที่เคยอีกต่อไป
พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสยู่ในช่วงชีวิตของใครหลายคน และขอบคุณที่หลายคนก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราเช่นกัน
ขอบคุณสำหรับทุกมื้ออาหาร
ขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำ
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
และขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางกับเรามาตลอด 10 ปี
แม้วันนี้เราจะต้องกล่าวคำลา แต่ความทรงจำดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ
แล้วสักวันหนึ่ง หากโชคชะตาพาให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง
เราหวังว่าจะได้กล่าวคำว่า…ยินดีต้อนรับกลับบ้าน
ด้วยความรักและความขอบคุณจากหัวใจ มาร่วมส่งท้ายกัน นะคะ
Shabugo พระราม3
ด้านลูกค้าต่างโพสต์แสดงความเสียดาย เพราะการเปิดกิจการมา 10 ปี ก็ต้องสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าไม่น้อยเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ShabuGo : ชาบูโก บุฟเฟต์ สาขา พระราม3