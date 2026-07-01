แฟนนางงามเศร้า นางงามสาวดับเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา เพิ่งพบร่างใต้ซากอาคาร

แฟนนางงามเศร้า นางงามเวทีมิสแกรนด์ ออร์แลนโด เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว เวเนซุเอลา เพิ่งพบร่างฝังอยู่ใต้ซากอพาร์ตเมนต์กับแฟนหนุ่ม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เพจ Miss Grand International เผยข่าวเศร้า กับการจากไปของ สการ์เลนต์ โรดริเกซ (Skarlent Rodríguez) นางงามเจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์ ออร์แลนโด 2025 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
โดยระบุว่า "เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเธอ คนที่รัก และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันน่าเศร้านี้ เราขอส่งกำลังใจและคำอธิษฐานไปยังประชาชนชาวเวเนซุเอลาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ขอให้พวกเขามีความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความสามัคคีในการฝ่าฟันวันข้างหน้า
ขอให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบสุขชั่วนิรันดร์"
ขณะที่เว็บไซต์ vietnam.vn ระบุว่า การเสียชีวิตของ สการ์เลนต์ โรดริเกซ เพิ่งได้รับการยืนยันหลังผ่านเหตุแผ่นดินไหวมาหลายวัน สร้างความโศกเศร้าในกลุ่มแฟนนางงาม ครอบครัว และเพื่อน ๆ อย่างมาก โดยพบว่านางงามสาวพร้อมแฟนหนุ่ม ซึ่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว อยู่ในกลุ่มผู้สูญหายตั้งแต่วันนั้น
ปรากฏว่าอพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่ พังถล่มลงมาทั้งหลัง ฝังร่างของทั้งคู่ไว้ใต้ซากอาคารในทันที ซึ่งหลังจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของทางการ ในที่สุดครอบครัวก็ได้รับการยืนยันว่าพบร่างของทั้งคู่แล้ว ในช่วงเย็นวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยพบทั้ง 2 ร่างอยู่เคียงข้างกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Miss Grand International
ภาพจาก Instagram skarlentrodriguez
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Miss Grand International
ขอบคุณข้อมูลจาก vietnam.vn
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เพจ Miss Grand International เผยข่าวเศร้า กับการจากไปของ สการ์เลนต์ โรดริเกซ (Skarlent Rodríguez) นางงามเจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์ ออร์แลนโด 2025 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
โดยระบุว่า "เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเธอ คนที่รัก และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันน่าเศร้านี้ เราขอส่งกำลังใจและคำอธิษฐานไปยังประชาชนชาวเวเนซุเอลาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ขอให้พวกเขามีความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความสามัคคีในการฝ่าฟันวันข้างหน้า
ขอให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบสุขชั่วนิรันดร์"
ขณะที่เว็บไซต์ vietnam.vn ระบุว่า การเสียชีวิตของ สการ์เลนต์ โรดริเกซ เพิ่งได้รับการยืนยันหลังผ่านเหตุแผ่นดินไหวมาหลายวัน สร้างความโศกเศร้าในกลุ่มแฟนนางงาม ครอบครัว และเพื่อน ๆ อย่างมาก โดยพบว่านางงามสาวพร้อมแฟนหนุ่ม ซึ่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว อยู่ในกลุ่มผู้สูญหายตั้งแต่วันนั้น
ปรากฏว่าอพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่ พังถล่มลงมาทั้งหลัง ฝังร่างของทั้งคู่ไว้ใต้ซากอาคารในทันที ซึ่งหลังจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของทางการ ในที่สุดครอบครัวก็ได้รับการยืนยันว่าพบร่างของทั้งคู่แล้ว ในช่วงเย็นวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยพบทั้ง 2 ร่างอยู่เคียงข้างกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Miss Grand International
ภาพจาก Instagram skarlentrodriguez
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Miss Grand International
ขอบคุณข้อมูลจาก vietnam.vn