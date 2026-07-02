คอมเมนต์เดือด ! รร. รับสมัครครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,500

โรงเรียน รับสมัครครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ขอวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,500 คนเมนต์สนั่น อึ้งยังไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำ ลั่นรวยไม่ไหวแล้ว !
เป็นประเด็นที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น กรณีโรงเรียนบ้านโนนยาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ" ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 5,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NY School โรงเรียนบ้านโนนยาง
พร้อมระบุรายละเอียต่าง ๆ เช่น
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (วิชาภาษาอังกฤษ)
- ระยะเวลาทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2569
- เงินเดือน 5,500 บาท
โดยผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านโนนยาง ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีคนแชร์ประกาศรับสมัครดังกล่าว ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยมีคอมเมนต์ อาทิ
- เงินเดือนขนาดนี้ รวยไม่ไหวแล้ว
- สงสัยทำงานอาทิตย์ละแค่ 1 วัน
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้แค่ 5,500 บาทเหรอ ไม่น่าจะใช่หรือเปล่า
- เรียนจบมา 5 ปี เพื่อมารับเงินเดือน 5500฿
- ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลย
- เงินเดือนหรือเงินทอน
- อาชีพ ที่มีค่ามาก แต่เงินเดือน โดนกดขี่มาก