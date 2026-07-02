หนุ่มอวด ได้บ้านเช่าทำเลดี ในราคาถูกจนใจหาย เพิ่งรู้ความจริงสะพรึงจากเพื่อนบ้าน

หนุ่มญี่ปุ่นสุดปลื้ม ได้บ้านเช่าราคาถูก ทำเลเงียบสงบจนคิดว่าเจอของดี แต่เพียง 2 วันต่อมา เพื่อนบ้านกลับเฉลยความจริงที่ทำเอาโซเชียลขนลุก
เจ้าของเรื่องราวยอมรับว่าตอนแรกก็แอบกลัวว่าด้วยราคาถูกแบบนี้ สภาพบ้านคงจะแย่ไม่น้อย แต่เมื่อเข้าอยู่จริงกลับดีกว่าที่คิดไว้มาก บ้านเงียบสงบ เพราะไม่มีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่ง ถนนใหญ่และสถานีรถไฟอยู่ไกล จึงไร้ซึ่งเสียงรถ เสียงรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า หรือแม้แต่เสียงเครื่องยนต์เรือ เจ้าตัวปลื้มใจกับการตัดสินใจครั้งนี้มาก จนถึงขั้นโพสต์ชวนผู้คนให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน
แต่เพียง 2 วันต่อมา เจ้าตัวกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนสะดุ้ง เมื่อได้เจอเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก และถูกถามว่า "ย้ายเข้ามาแล้วเหรอ ? จะมาอยู่จริงเหรอ ? ก่อนหน้านี้มีคนเพิ่งเสียชีวิตที่นี่นะ ไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยเหรอ ?"
หลังเรื่องราวถูกแชร์ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนบอกว่าเรื่องนี้ชวนขนลุกไม่น้อย ขณะที่บางคนแซวว่า "แน่ใจนะว่าเพื่อนบ้านที่มาเล่าเรื่องนี้เป็นคนจริง ๆ" ด้านเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับแบบติดตลกว่า ตอนคุยกันมีหน้าต่างกั้นอยู่ จึงไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ (เป็นคนปกติ) หรือลอยอยู่กันแน่ (เป็นผี) อีกทั้งก่อนหน้านี้เคยกดกริ่งบ้านหลังนั้นหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครออกมา จนเพิ่งได้เจอเป็นครั้งแรก
ขณะเดียวกันยังมีชาวเน็ตเข้ามาปลอบใจว่า ตลอดประวัติศาสตร์แทบไม่มีสถานที่ใดที่ไม่เคยมีคนเสียชีวิต ดังนั้น จึงไม่ควรกังวลกับเรื่องนี้มากเกินไป แต่ก็มีหลายคนแซวว่า "ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมค่าเช่าถึงถูกแค่ 9,000 เยน" ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า "ของถูกย่อมมีเหตุผลของมัน" พร้อมทิ้งท้ายว่า บางครั้งคนเป็น ๆ ก็น่ากลัวกว่าผีเสียอีก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์ญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจเรื่องราวของผู้ใช้ X @yosidaken02 ซึ่งเจ้าตัวเคยโพสต์อวดบ้านเช่าที่เพิ่งย้ายเข้าอยู่ในราคาแสนถูก เพียง 9,000 เยนต่อเดือน (ราว 1,800 บาท) จนรู้สึกว่าคุ้มค่าเกินราคา แถมข้างบ้านไม่มีเพื่อนบ้านและไม่มีเสียงรบกวน จนอยากบอกต่อให้คนที่สนใจย้ายมาอยู่ใกล้ ๆ กันเลยทีเดียว
เจ้าของเรื่องราวยอมรับว่าตอนแรกก็แอบกลัวว่าด้วยราคาถูกแบบนี้ สภาพบ้านคงจะแย่ไม่น้อย แต่เมื่อเข้าอยู่จริงกลับดีกว่าที่คิดไว้มาก บ้านเงียบสงบ เพราะไม่มีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่ง ถนนใหญ่และสถานีรถไฟอยู่ไกล จึงไร้ซึ่งเสียงรถ เสียงรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า หรือแม้แต่เสียงเครื่องยนต์เรือ เจ้าตัวปลื้มใจกับการตัดสินใจครั้งนี้มาก จนถึงขั้นโพสต์ชวนผู้คนให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน
แต่เพียง 2 วันต่อมา เจ้าตัวกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนสะดุ้ง เมื่อได้เจอเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก และถูกถามว่า "ย้ายเข้ามาแล้วเหรอ ? จะมาอยู่จริงเหรอ ? ก่อนหน้านี้มีคนเพิ่งเสียชีวิตที่นี่นะ ไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยเหรอ ?"
เจ้าของโพสต์เล่าว่า นี่คือการเจอเพื่อนบ้านครั้งแรก ทั้งที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีใครอยู่ พร้อมทิ้งท้ายแบบติดตลกว่า "ไม่ได้กลัวหรอก แต่ทุกคนก็มาอยู่กันนะ มาเถอะ" ก่อนปิดท้ายอีกประโยคว่า "ตอนนี้กำลังจะออกไปซื้อเกลือ" (หวังนำมาโรยป้องกันวิญญาณตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น)
หลังเรื่องราวถูกแชร์ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนบอกว่าเรื่องนี้ชวนขนลุกไม่น้อย ขณะที่บางคนแซวว่า "แน่ใจนะว่าเพื่อนบ้านที่มาเล่าเรื่องนี้เป็นคนจริง ๆ" ด้านเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับแบบติดตลกว่า ตอนคุยกันมีหน้าต่างกั้นอยู่ จึงไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ (เป็นคนปกติ) หรือลอยอยู่กันแน่ (เป็นผี) อีกทั้งก่อนหน้านี้เคยกดกริ่งบ้านหลังนั้นหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครออกมา จนเพิ่งได้เจอเป็นครั้งแรก
ขณะเดียวกันยังมีชาวเน็ตเข้ามาปลอบใจว่า ตลอดประวัติศาสตร์แทบไม่มีสถานที่ใดที่ไม่เคยมีคนเสียชีวิต ดังนั้น จึงไม่ควรกังวลกับเรื่องนี้มากเกินไป แต่ก็มีหลายคนแซวว่า "ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมค่าเช่าถึงถูกแค่ 9,000 เยน" ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า "ของถูกย่อมมีเหตุผลของมัน" พร้อมทิ้งท้ายว่า บางครั้งคนเป็น ๆ ก็น่ากลัวกว่าผีเสียอีก