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แวะกินสุกี้เจ้าดัง เจอติดนี้ป้ายหน้าร้าน ตอนแรกนึกว่าเมนูใหม่ พออ่านจบถึงกับเลิ่กลั่ก

           แวะกินสุกี้เจ้าดัง แต่กลับสะดุดกับป้ายหน้าเคาน์เตอร์ ตอนแรกนึกว่าเป็นเมนูใหม่ ก่อนอ่านข้อความแล้วถึงกับงง เป็นไวรัลชาวเน็ตแห่แซวสนั่น

สุกี้เจ้าดัง

           วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์ แชร์ภาพภายในร้านสุกี้บุฟเฟต์ดังสาขาหนึ่ง หลังมีการติดป้ายกระดาษไว้หน้าเคาน์เตอร์ เมื่อมองเผิน ๆ หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นการประกาศเมนูใหม่ของร้าน

สุกี้เจ้าดัง
ภาพจาก imaommm_

           อย่างไรก็ดี เมื่ออ่านข้อความบนกระดาษกลับเป็นเรื่องพีค เพราะในป้ายระบุข้อความว่า "เรียนผู้มีอุปการคุณทุกท่านขณะนี้เมนู "ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากท่อตัน"ขออภัยในความไม่สะดวกครับ"

           หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก หลายคนบอกว่าเกือบทุกสาขาที่เคยไป มักเจอประกาศลักษณะนี้อยู่บ่อย ๆ บางคนแซวว่า "เราจะกลับมาอีก เมื่อท่อหายตัน" ขณะที่อีกส่วนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะร้านมีลูกค้าเยอะ จึงอาจเกิดปัญหาท่อตันได้เป็นครั้งคราว

           ขณะที่บางส่วนมองว่า สาเหตุของความเฟลน่าจะมาจากพนักงานใช้เทมเพลตเดียวกับป้ายเมนู แต่กลับลืมลบคำว่าเมนูออกไป จนทำคนอ่านถึงกับเลิ่กลั่กเลยทีเดียว

สุกี้เจ้าดัง
ภาพจาก imaommm_

สุกี้เจ้าดัง
ภาพจาก imaommm_

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แวะกินสุกี้เจ้าดัง เจอติดนี้ป้ายหน้าร้าน ตอนแรกนึกว่าเมนูใหม่ พออ่านจบถึงกับเลิ่กลั่ก อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:55:38
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