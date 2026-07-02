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เผยพระรูป เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ผ้าไหม ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ทรงพระสิริโฉม

         เผยพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม ทอลายสิริราชพัสตราภรณ์ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่พระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะทรงฉลองพระองค์ ตัดเย็บด้วยผ้าไหม ทอลายพระราชทาน ลาย "สิริราชพัสตราภรณ์" ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ


         สำหรับฉลองพระองค์นี้ ตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติ คุณธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ห้องเสื้อ Tirapan แต่งพระพักตร์ / ฉายพระรูป โดย คุณภูธดา พรธรรมฉัตร และแต่งพระเกศา โดย คุณสมพร ธิรินทร์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya


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เผยพระรูป เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ผ้าไหม ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ทรงพระสิริโฉม โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:11:48
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