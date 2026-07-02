เผยพระรูป เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ผ้าไหม ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ทรงพระสิริโฉม

เผยพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม ทอลายสิริราชพัสตราภรณ์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่พระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะทรงฉลองพระองค์ ตัดเย็บด้วยผ้าไหม ทอลายพระราชทาน ลาย "สิริราชพัสตราภรณ์" ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้
สำหรับฉลองพระองค์นี้ ตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติ คุณธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ห้องเสื้อ Tirapan แต่งพระพักตร์ / ฉายพระรูป โดย คุณภูธดา พรธรรมฉัตร และแต่งพระเกศา โดย คุณสมพร ธิรินทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya