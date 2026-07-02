โปรดเกล้าฯ คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ ในงาน 110 ปี โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ ครบปีที่ 110
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าจอม พลโทหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ ครบปีที่ 110
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
จากนั้น เจ้าจอม พลโทหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เดินทางไปมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่ รพ.นาโยง อ.นาโยง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ บุลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ มีจิตอาสา 904 และ รด.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD
ภาพจาก News NBT2HD