เปิดภาพฉันมื้อสุดท้ายของพระธุดงค์ก่อนรถกระบะชน และภาพล่าสุดหลังเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์ จนมีพระมรณภาพ 8 รูป … ภาพที่ไม่มีใครอยากเห็น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าคนขับรถเป็นเยาวชน ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และนำรถของบิดาออกมาขับก่อนเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นอกจากนี้ทางเพจยังอัปเดตภาพล่าสุดของพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 15 รูป ซึ่งทางวัดได้จัดรถไปรับกลับมาพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมประสานงานด้านเอกสารของผู้มรณภาพ และให้เจ้าหน้าที่ อสม. เข้ามาช่วยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับโครงการพระธุดงค์ดังกล่าวเริ่มต้นจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาเดินทางรวม 20 วัน และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 หลังมีข่าวคณะพระธุดงค์จำนวน 34 รูป พร้อมญาติโยมอีก 5 คน ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งชน บริเวณบ้านนาสีนวล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ส่งผลให้พระมรณภาพ 8 รูป และมีพระได้รับบาดเจ็บอีก 14 รูป โดยบางรูปมีอาการสาหัส ต้องรอเข้ารับการผ่าตัดจากภาวะม้ามแตก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าคนขับรถเป็นเยาวชน ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และนำรถของบิดาออกมาขับก่อนเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภายหลังเกิดเหตุ เพจ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้เผยภาพพระธุดงค์ขณะฉันภัตตาหาร ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายก่อนเกิดเหตุ พร้อมโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียของคณะสงฆ์ที่ร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา
นอกจากนี้ทางเพจยังอัปเดตภาพล่าสุดของพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 15 รูป ซึ่งทางวัดได้จัดรถไปรับกลับมาพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมประสานงานด้านเอกสารของผู้มรณภาพ และให้เจ้าหน้าที่ อสม. เข้ามาช่วยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายงานระบุว่า พระทุกรูปยังอยู่ในอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงให้พักฟื้นทั้งร่างกายและจิตใจไปก่อน จนกว่าจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยมี พระวิฑูรวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นผู้ดูแลและอำนวยการช่วยเหลือในเบื้องต้น
สำหรับโครงการพระธุดงค์ดังกล่าวเริ่มต้นจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาเดินทางรวม 20 วัน และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ขณะที่โลกออนไลน์ต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อพระสงฆ์ที่มรณภาพ และส่งกำลังใจไปยังพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร