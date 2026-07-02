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พระที่รอด เล่านาทีชีวิต กระโดดเข้าข้างทางทันตอนรถพุ่ง รับมีลางสังหรณ์เตือนอยู่
             หนึ่งในคณะพระธุดงค์ เล่านาทีชีวิต เด็กขับกระบะพุ่งชน มีลางสังหรณ์ล่วงหน้า ระวังไว้แล้ว กระโดดเข้าข้างทางแบบหวุดหวิด ตอนรถพุ่งมา

กระบะชนพระ

             จากเหตุสลด รถกระบะของเยาวชนอายุ 11 ขวบ ชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ 8 รูป และบาดเจ็บอีกจำนวนมากนั้น ล่าสุด (2 กรกฎาคม 2569) โหนกระแส รายงานว่า หนึ่งในพระสงฆ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เล่าถึงนาทีรอดปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุครั้งนี้ 
             
             โดยระบุว่า ขณะที่กำลังเดินเท้าอยู่นั้น รู้สึกเหมือนมีเสียงเตือนหรือลางสังหรณ์บางอย่าง เหมือนมีเสียงในหูบอกว่า "มันมีอะไรบางอย่างนะลูก พยายามบอกคณะด้วย มันมีอะไรบางอย่างนะลูก" ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงพยายามตะโกนบอกให้คณะพระธุดงค์เดินชิดขวาให้มากที่สุด 
            
กระบะชนพระ
ภาพจาก โหนกระแส

             อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่คณะกำลังเดินออกจากจุดพักที่ 2 บริเวณริมทาง ซึ่งขณะกำลังเดินบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ สังเกตเห็นกระบะที่ตรงเข้ามาในระยะกระชั้นชิด คนที่ขับมาเป็นเด็ก ระหว่างที่ท่านเดินภาวนาพุทโธ ๆ ไป ก็มีกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้าชนอย่างแรง 
             
             โดยวินาทีที่รถพุ่ง ท่านตัดสินใจกระโดดหลบเข้าข้างทางทันที ทำให้รอดพ้นมาได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปด 

กระบะชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

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พระที่รอด เล่านาทีชีวิต กระโดดเข้าข้างทางทันตอนรถพุ่ง รับมีลางสังหรณ์เตือนอยู่ อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:56:45 4,959 อ่าน
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