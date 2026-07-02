มาสเตอร์ท็อป โดนทัวร์เด็กเพราะ หมูหย็อง ลั่นครูที่โรงเรียนให้ผิด - ซ้ำมีเปิด AI มาเถียง

มาสเตอร์ท็อป เอือม โดนทัวร์เด็กถล่มเพราะ หมูหย็อง สอนตามราชบัณฑิตกลับโดนด่า ลั่นครูที่โรงเรียนให้ผิด - แถมมีเปิด AI มาเถียง ถามครูภาษาไทยให้เลย ว่ายังไง
เป็นคุณครูอีกหนึ่งคนที่โลกออนไลน์รู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ มาสเตอร์ท็อป ที่มักจะทำคลิปสื่อการเรียนรู้ประกอบเพลงที่เข้าใจง่าย และหลาย ๆ คนก็คงจะเคยชมคลิปการสอนไปแร็ปไป ทำให้เด็ก ๆ มีความสนุกในการเรียน
ภาพจาก TikTok @topaanon
แต่ล่าสุดอยู่ ๆ มาสเตอร์ท็อป กลับโดนทัวร์นักเรียนลงหนักซะอย่างนั้น หลังมีการสอนคำว่า "หมูหย็อง" ซึ่งเขียนถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน แต่กลับถูกเด็กนักเรียนเข้ามาถล่ม ต่อว่ามาสเตอร์ท็อปว่าสะกดคำผิด ชี้ต้องเขียนว่า "หมูหยอง" แบบไม่มีไม้ไต่คู้
บ้างยังคอมเมนต์แรงว่าตัวเองสอบตกเพราะช่องนี้ เขียนแบบนี้ไปส่งครูแล้วครูให้ผิดหมดเลย ซ้ำหลายคนยังแซะว่าทำให้ตัวเองโง่ขึ้น จนมาสเตอร์ท็อปถึงกับตกใจ สงสัยว่าแค่มาคอมเมนต์ปั่น หรือว่าครูภาษาไทยให้ผิดจริง ๆ
ภาพจาก TikTok @topaanon
ภาพจาก TikTok @topaanon
พร้อมกันนั้นยังโทร. ถามเพื่อนครูภาษาไทยที่รู้จัก ว่าถ้านักเรียนเขียนคำว่า "หมูหย็อง" จะให้ผิดหรือไม่ ทำเอาครูภาษาไทยหัวเราะ บอกว่าก็ต้องให้ถูกสิ เพราะเขียนถูก ซึ่งก็ยึดเอาจากพจนานุกรม
อย่างไรก็ตาม ทางครูมีการแสดงความเห็นว่า อาจจะมาปั่น หรือไม่ก็คงเป็นกรณีของครู 1 คนที่ต้องสอนหลายวิชา เลยไม่ได้อัปเดตความรู้ อย่างเช่นเป็นครูต่างจังหวัดที่ต้องสอนในวิชาที่ไม่ตรงสาย ทำให้ไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ขณะที่ครูภาษาไทยอีกท่าน ชี้ว่าคำนี้เป็นคำที่หลายคนมักจะเขียนผิด ที่ถูกต้องคือ หมูหย็อง ซึ่งหน้าที่ครูภาษาไทยก็ต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนคุณจะนำไปใช้คุยในบริบทไหน เช่น แชตคุยกับเพื่อน จะเขียนผิดเราก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่หากไปใช้ในหนังสือราชการ หรือเอกสารทางการก็จำเป็นต้องใช้คำที่ถูกต้อง
ภาพจาก TikTok @topaanon
ภาพจาก TikTok @topaanon
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่วาย มีคนไปถาม AI แล้วนำข้อมูลมาเถียง อ้างว่า AI บอกให้เขียน หมูหยอง รวมถึงมีผู้ปกครองเข้ามาบอกว่า ครูภาษาไทยที่โรงเรียนลูกก็ให้ผิดคำนี้เช่นกัน เถียงกันจนคอแห้ง
อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดหลายฝ่ายก็ยืนยันว่า คำที่ถูกต้องจะต้องสะกดถูกตามราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งหากเจอครูภาษาไทยที่ให้ผิดจริง ๆ ก็สามารถกางราชบัณฑิตยสถานไปพิสูจน์ได้
ภาพจาก TikTok @topaanon
ภาพจาก TikTok @topaanon