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ร้านอาหารญี่ปุ่น ปิดตำนาน 60 ปี 26 ก.ค. แต่มีหนทางเดียวที่ทำให้เปิดต่อได้ ช่วยด้วย

          ร้านอาหารญี่ปุ่น เปิดมานานเกือบ 60 ปีย่านสุขุมวิท กำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 26 ก.ค. รับสภาพหลังโควิดไม่ไหว แต่มีทางเดียวที่จะทำให้ได้เปิดต่อ

ร้านอาหารญี่ปุ่น

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า ร้านอาหารญี่ปุ่นในตำนานที่เปิดมานานเกือบ 60 ปีในย่านสุขุมวิท มีการโพสต์ประกาศการปิดกิจการ เนื่องจากแบกรับปัญหาหลังโควิดไม่ไหว จึงขอปิดการให้บริการภายในวันที่ 26 กรกฎาคม แต่ถ้าสามารถชำระค่าเช่าที่ค้างได้ ร้านก็สามารถเปิดบริการต่อไปได้ ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

          ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร้านฮาคาต้ามาโดยตลอด ร้านฮาคาต้าเปิดให้บริการในย่านสุขุมวิทมายาวนาน แต่หลังจากสถานการณ์โควิด ยอดขายลดลงอย่างมาก และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม

          เจ้าของอาคารได้กรุณาให้เวลาพวกเราในการชำระค่าเช่าที่ค้างไว้มาโดยตลอด แต่ตามเงื่อนไขของสัญญา ไม่สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก

ร้านอาหารญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า

          หากไม่สามารถชำระค่าเช่าที่ค้างทั้งหมดได้ภายในเดือนกรกฎาคม ร้านฮาคาต้าจะต้องปิดให้บริการในวันที่ 26 กรกฎาคม

          อย่างไรก็ตาม หากสามารถชำระยอดค้างทั้งหมดได้ภายในเดือนกรกฎาคม ร้านจะสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้

          ขณะนี้พวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่สถานการณ์ยังคงยากลำบากอย่างมาก

ร้านอาหารญี่ปุ่น

          หากมีโอกาส พวกเราจะรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง หากทุกท่านเลือกใช้ร้านฮาคาต้าสำหรับการรับประทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่

          ทั้งนี้ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถรับจองลูกค้ากลุ่มใหญ่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การจองสำหรับผู้ใหญ่ 5 ท่านหรือน้อยกว่าจะเปิดรับเฉพาะตั้งแต่ 1 วันก่อนวันใช้บริการเท่านั้น

          ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน


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ร้านอาหารญี่ปุ่น ปิดตำนาน 60 ปี 26 ก.ค. แต่มีหนทางเดียวที่ทำให้เปิดต่อได้ ช่วยด้วย โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:32:59 7,070 อ่าน
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